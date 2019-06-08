动员起重机等装备等待打捞，但水深不会减少的“无情多瑙河”. June. 08, 2019 07:33. by 布达佩斯 金紫铉记者 zion37@donga.com. “正如所见，多瑙河的地形地貌比较单一。即使尸体被放置在河边或被冲到水面上，直升机上也不难找到。” 7日下午5时左右（当地时间），在匈牙利布达佩斯多瑙河上空约457米，4人乘民间直升机飞行员A某指着河水对东亚日报、A频道的采访记者做出了上述表示。从天上望下去，多瑙河泛着浑浊的土色，平静流凉爽。直升机上还看到了不知发生了什么事情的好奇的观光者和河上悠然漂着的游船。 上月29日载有33名韩国游客的游轮“赫布列亚尼”号沉没后，截至7日，在水中搜索和打捞准备工作等共发现了11具尸体。针对剩下的8名失踪者，从6日开始，政府联合快速应对组动员3架直升机及小型船舶、警犬等，加强了水上搜索。因为此时正是在水中的尸体开始浮出水面的时期。采访团也乘坐直升机对多瑙河一带进行了1个半小时的考察。 从“赫布列亚尼”号沉没的地点向上，距离上游方向5公里处，打捞船“克拉克·亚当”将黄色起重机上向下平放着，等待水深降低。只有水深降低，才能通过桥墩，开始打捞工作，但连续几天水深还是原地踏步。随着上游地区冰雪融化，6日4米58的水位反而上升了2厘米，达到4米60。 反过来看下游。在事故发生地点即为默尔吉特大桥和下游方向约7公里处，民间直升机被禁止进入。因为韩国和匈牙利当局正在利用直升机集中搜索失踪者。沿着多瑙河干流，记者前往距布达佩斯约100公里的匈牙利南部哈尔特地区。哈尔特地区是3日发现60多岁男性尸体的地方。 离布达佩斯越远，河岸呈现出自然的景象。距离“赫布列亚尼”号沉没地点40至50公里的埃里奇、厄多尼一带，沿江周边树木茂密。从上游漂来的树枝和各种漂浮物夹在树林里。被冲下来的尸体也很有可能被树林挂住。截至目前，该地区已找到4具尸体。 进入库尔茨地区后，多瑙河开始弯曲成缓慢的“ᄀ”字形。当人们以为被冲走的尸体有许多位置可以停下来时，在河边展开搜救工作的警车格外引人注目。匈牙利警方正在江边巡逻。但是，有些地方由于树木和障碍物等原因，无法在上空进行确认，还有许多地方人很难接近。 韩国和匈牙利当局于6日下午6时30分在距离事故地点约4公里的地方找到了乘坐“赫布列亚尼”号的匈牙利男子的尸体。当天上午通过居民举报发现的2具韩国游客尸体，经确认为60多岁男性和30多岁女性。截至7日上午9时（韩国时间下午4时），33名韩国乘客中，18人死亡，失踪者8人，幸存者7人。

한국어