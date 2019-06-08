美国国防部将台湾标记为国家. June. 08, 2019 07:33. by 常驻华盛顿记者 李正恩 lightee@donga.com. 美国国防部最近发表的《印度太平洋战略报告》中，将台湾标记为需要合作的对象“国家（country）”。这被解释为，美国至今为止一直认可的“一个中国（one china）”政策出现转中，美国实际上承认台湾为独立国家，试图碰触中国最为敏感的外交政策最优先部分，将对华施压力度提高到最大值。 国防部在这份报告中说，“作为印度太平洋地区的民主国家，新加坡、台湾、新西兰和蒙古国都是值得信赖和有实力的美国伙伴”，“四个国家在全世界范围内为美国执行任务作出了贡献，为维护自由开放的国际秩序采取了积极措施”。这是在提及美国“印度太平洋战略”的伙伴国家韩国、日本、澳大利亚、菲律宾、泰国等盟国后，又提及要扩大和加强合作的国家时出现的。 美国自1979年与中国实现邦交正常化后，根据“一个中国”的政策，一直维持着不承认台湾为国家的基调。这样的美国实际上是在针对中国的正式报告中将台湾标记为国家。 香港《南华早报》7日报道了相关内容，并指出“美国事实上已经废弃了一个中国政策”。《南华早报》写道：“这是最近美国针对中国采取的挑衅行为之一”，“这是特朗普政府针对中美两国在贸易、保安、教育、签证、技术以及‘文明’竞争过程中采取的突然袭击。” 据路透社此前报道，美国正在推进向台湾出售包括反坦克在内的共20亿美元（约23620亿韩元）规模的武器。美国此举是要通过恢复与台湾的外交关系及加强合作、提供军事支援，将台湾拉入参与封锁中国政策的区域内。在中美之间霸权竞争加剧的情况下，美国此举预计将遭到中国的强烈反对。 以“关税炸弹”为先导的中美两国贸易纠纷也未能找到解决方法。美国总统特朗普6日（当地时间）宣布，在二十国集团大阪峰会（G20）中，在与中国国家主席习近平举行首脑会谈后，再决定是否对中国产品追加征收关税。据路透社报道，正在巡访欧洲的特朗普总统当天在与法国总统马克龙共进午餐前接受记者采访时，就对中国征收3000亿美元（约354万亿韩元）新关税的时间问题回答称：“将在G20之后的第2周作出决定。” 有报道称，美国正在继续推动剥夺中国在世贸组织内的发展中国家地位。据“美国之音”中文版7日报道，美国众议院外交委员会所属的特德·约霍议员（共和党，佛罗里达州）当天在美国外交政策委员会主办的中国相关会议上表示，“美国议会美国国会正与政府一起推动剥夺中国的发展中国家地位，并同迈克·蓬佩奥国务卿就此进行了讨论。”

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