声称“爱国不分保守和进步”又引发历史争议的总统缅怀词. June. 07, 2019 07:32. . 文在寅总统昨天在显忠日缅怀词中表示：“爱国面前没有保守和进步”，“如果只着眼于既得利益，不管是保守还是进步，都不是真的（爱国）。”接着，他还说，“如果在常识上考虑爱国，我们就能发展成团结的社会”，强调了韩美同盟的重要性。这些话传递的是呼吁通过护国报勋超越保守和进步、实现国民团结。 文在寅总统特别指出：“我们现在享受的独立、民主和经济发展中，包含着保守和进步的努力。”这意味着应互相承认并拥抱保守阵营发展经济的功劳和进步阵营发展民主的功劳。文在寅总统说：“为了这片土地的自由与和平，美国做出了最大的牺牲”，再次强调了韩美同盟的价值。 在理念分歧极其严重的情况下，文在寅总统再次强调团结、爱国和韩美同盟的价值，正当其时。但是文在寅总统突然在缅怀词中正式提到了以义烈团活动知名的“金元凤”的名字。文在寅总统表示：“若山金元凤先生领导的朝鲜义勇队被编入光复军，最终集结了民族的独立运动力量”，“与联合军一起培养的军事力量成为光复后建立国军的基础，进而成为韩美同盟的基础。” 金元凤1948年前往北方参与朝鲜政权的建立，并担任过国家检阅相、劳动相等要职。1952年3月，他还被金日成授予“在6·25战争中建立功勋”的最高奖勋之一“劳动勋章”。也有人对金元凤的光复军活动持反对意见，因此争论至今未能平息。在这种情况下，总统把连历史学界尚未达成一致看法的行为放入显忠日缅怀词中，令人难以接受。更何况，在叙述创建国军和韩美同盟的基础时，是否有必要提及金元凤也是个疑问。 对于文在寅总统的缅怀词，自由韩国党、正确未来党反驳称，“这是为金元凤授勋而进行的政治工作”。总统的缅怀词并没有传达给国民团结这一主脉络信息，而是引发了新的矛盾。文在寅总统超越保守和进步的口信要想具有说服力，就应更加慎重评价过去行为卷入争议的人物。

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