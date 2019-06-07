判断和选择是公民的权利. June. 07, 2019 07:32. by 李恩澤 nabi@donga.com. 研究我国近现代史的人并不怀疑黑白逻辑的意识结构和思维方式是多么巨大的不幸因素。事实上，现实中并不存在完全的黑和白。中间肯定会有灰色。明灰和暗灰之间也有差异。但是我们互相排斥对方，称对方为灰色分子。其实明明自己是其中一员。根本不知道，在社会生活中没有绝对的价值。 这一现实并不仅仅是我们的问题。主导近代化过程的西欧社会也不例外。除培育和发展经验主义传统的盎格鲁-撒克逊社会外的其他大陆国家也经历了类似的过程。他们的合理主义精神是可以接受的。但德国的观念论辩证法很难得到世界认同。代表性的黑格尔哲学获评甚低，被认为是“他建造了具有巨大观念的宫殿，但自己却没能住在里面，而是住在了入口处的守卫室”。实用主义者讽刺观念哲学家们是“不是从地面上建起房子，而是从天上向下建房子”。 有思想家把这种精神观念论转换为物质基础的上层结构，主张所有社会生活的基础都从经济出发，还原为物质价值，他就是卡尔·马克思。他认为，社会结构随着经济效率的高低而变化。其生产和消费的最佳方法是共同生产和消费社会。他认为，这是走向消除当时资本主义冲突和矛盾的乌托邦的过程。但重要的是，它的经济、社会学辩证论遵循矛盾理论，与我们所担心的黑白理论没有区别。为了实现改革历史性现实的目的，也选择了把中间排除在外的对立和斗争的过程。以权力为先的矛盾理论有时还会进行斗争和革命。阶级斗争和文化革命具有这种危险性。 但是，比黑白理论更有进取性的共产主义，也无法向经济水平更高的社会扩张。因为信奉自由经济的经验主义国家总是位居国民生活的前列。日本一度似乎陶醉于马克思思想，但现在却成了难以看到共产主义者的社会。 有些人说，现在为什么把那样的过去当作问题呢。这些人陷入了自我矛盾和冲突之中。因为我们要与朝鲜同胞共存。因为即使理念和政权的差异难以消除，但将同胞之爱升华为人间之爱，充满自由和人道主义的统一是民族课题。 那么，摆在我们面前的课题是什么？必须坚持和遵循大家公认的社会科学的基本和原则。“根据事实寻找真相，以真相为基础作出价值判断，这是责任。”掩盖或歪曲真相是不可饶恕的社会恶。我们尊重言论自由、相信知识分子的良心，理由正在于此。与马克思主义者一样，为政治理念遮掩真相或以假为真，是背叛爱国行为的犯罪。 什么是价值判断。这是对国家和民族未来的选择。这时成为标准的是多数国民的选择。政府不能无视或拒绝国民的选择。不仅是全体国民的爱国心，连政治人士也不能犯把政权欲望摆在首位的错误。因为不能存在把国民当作政治目的手段的政权。 问题是要从事实中寻找真相。而且判断是我们所有人的义务和权利。举一个极为常识性的例子。 春原李光洙是亲日的。但是生活在同一时代的我们，通过他的文学作品等受到了影响，但是并没有跟随他成为亲日派。他的变节令人惋惜。朴正熙进行了反民主地独裁。但是在他的执政期间，国民开始摆脱绝对贫困，留下了构筑今天经济基础的业绩。国际上对他的肯定评价比我们自己还要高。我听说教育界的一些前辈进入了亲日派名单。但我怀疑，如果当时没有他们的积极教育活动，能否培养自主独立的潜力？ 如果一切功绩都抹去，只留下消极意义，民族怎能成长？对事实的价值判断是国民的责任。这不是任何政权在理念上分帮结派而留下的课题。

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