英国皇家设计师保罗•史密斯爵士在DDP举办展示会,“这是一次关于我人生的展示”. June. 07, 2019 07:32. by 金民 kimmin@donga.com. “我的陈述不会太无聊吧?真是万幸!” 身材修长的服装设计师保罗•史密斯(73岁)轻轻地把手放在肩上,亲切地搭话。5日,记者在首尔东大门设计广场(DDP)见到了他,他以展示自己职业的展览《Hello,My Name Is Paul Smith》(截至8月25日)的开幕来到了韩国。 “一般的时装展示都是展示服装或宣传品牌。但是我的展览却包含了‘保罗史密斯’的成长过程。与时尚相比,这是一次关于人生的展示。” 当天,史密斯虽然穿着一身很有格调的藏青色正装,但下身却穿着酒红色和藏青色交叉的条纹袜子。彬彬有礼,不失机智和亲切的性格暴露无遗。在展览中,他也强调了“谦虚”这一点。 “当初入展示场的时候,大家看到了1坪多规模的我的第一家店了吗?这个展览是关于在微不足道的情况下出发,努力积累经验,以及对生活的积极态度等故事。” 展示场展示着从没人认识的年代到最近的旅程。因为没有钱,大家可以看到酒店房间被用作展览室的记忆,在第一家卖场记录的笔记等。还有一段视频记录了时装秀的制作过程。史密斯说:“这是一次非常实用的展览,它可以让人们了解我的职业生涯的具体过程。” 独创性创意为资产的设计师公开“素颜”会不会感到尴尬? 记者问他“为什么要公开秘法?” “其实很多人都说展览非常真实。但是,人们不能做一件事。那就是进入我的心中。好奇心强,喜欢看歪眼的我的心只有我能看见。” 2013年以同样的名字在英国伦敦设计美术馆首次亮相的展示会,是博物馆历史上观众人数最多的一次。馆长德扬•修植(66岁)开玩笑说:“我一直觉得我的办公桌是世界上最乱的,能公开比它更乱的史密斯的办公桌,我很开心。” 在韩国也展示的史密斯的书桌上放着最新机器和老旧收音机、数字和模拟的混合令人印象深刻。说这话时史密斯笑着从夹克内兜里掏出纸和笔。 “这是个有趣的观察。当然也会运用最新技术。但著名的‘多条纹’也是手工制作的。在纸上缠上多种颜色的毛线,形成立体感,这些颜色相互碰撞,诞生出非常准确、梦幻的条纹。” 在这里也可以看到一位持续了40年的粉丝独特的礼物。史密斯说,椅子、滑雪板、滑板、鸡玩偶等所有物品都没有箱子包着,只贴上邮票寄给了他。 “手写字体每次都一样,只能猜测是一个人寄来的,现在还不知道是谁寄的。不求任何回报的纯真友谊的表现令人惊讶,也很可爱。” 他说,自己是“不回顾过去,总是展望未来的人”。 尽管如此,他说,通过展览看到过去,感到欣慰。 “这是怀着耐心慢慢积累的东西。在太多东西运转过快的现在,我觉得还是那样好。希望这也能成为年轻设计师的好灵感。”

