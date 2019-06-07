“李晶恩只要一有空就会重温目标并进行最大强度的肌肉训练”. June. 07, 2019 07:33. by 金鍾錫 kjs0123@donga.com. 李晶恩(23岁)在3日夺得美国女子公开赛冠军后的颁奖仪式上发表感想时红了眼眶。在她旁边担任英语翻译的一位女性也哽咽着受到了关注。她就是李晶恩的经纪公司Bravo&New的职员，在美侨胞珍妮弗•金(23岁)。 金某是今年正式出道美国女子职业高尔夫(LPGA)巡回赛的李贞恩的专职经纪人，与她同行近半年。金某利用之前在美国伊利诺伊州立芝加哥大学高尔夫部担任队长的经验，帮助李晶恩更好地适应巡回赛生活。金某说：“因为做过运动员，所以知道高尔夫是一项非常孤独的运动。我们总是想在球场内外享受快乐。”李晶恩说：“和经纪人很合拍。感觉就像和朋友进行愉快地旅行一样” 为了和同名人士区分，以“李晶恩6”身份参赛的李晶恩在进入LPGA巡回赛后，在9个大赛中均进入了前26名。在奖金榜首及新人奖角逐中，她也一枝独秀。 对于耀眼的成绩，金某说：“晶恩职业选手有很强的目标意识。她有计划地努力达到那个目标的样子令人敬佩。” 据金某称，在美国住在酒店的李晶恩在住宿时还会仔细检查健身设施。“对于晶恩来说，体能训练已经成为一种常态。 一有空就集中加强肌肉力量。强度太大，令人吃惊。" 李晶恩平时做深蹲(squat，把杠铃搭在肩膀上，反复做蹲下起身的运动)，最大可以举起100公斤的杠铃。李晶恩的主管教练郑相旭(音)说：“女选手基本上一次举70公斤的杠铃。李晶恩则连续5次举起了60公斤的杠铃。”李晶恩说：“经过艰苦的训练，成就感会增强，精神上也会变得强大。” 不论韩餐还是西餐，李晶恩都爱吃，她经常吃的饮食是米粉。金某提醒表示：“我们的饮食习惯差不多，如果两人一起去吃饭，有时候通常会点4、5人份的。由于晶恩职业选手的体质原因，所以不想吃奶酪、西瓜、鸡蛋、螃蟹等。” 李晶恩在LPGA巡回赛上开创了成功时代，各领域专家的支持也起到了很大的作用。Bravo&New从去年年末开始组建了“Lucky 6”专门小组。心理咨询方面由曾指导过申智爱、车俊焕等选手的郑格林教练负责。李晶恩说：“最近在实战中利用了在紧张状况下如何控制情绪的脑力训练。” 体能教练是斋藤大辅(日本)，每次李晶恩参加当地大赛时，斋藤大辅都会对她进行状态管理。挥杆教练是京畿龙仁芝山学院职业选手李俊锡。李晶恩还通过和加拿大侨胞凯文•吴的定期视频通话，学习采访技巧等英语，并通过YouTube、Instagram等社交媒体熟悉外国选手的英语表达方法。 Bravo&New代表张相镇(音)表示：“李晶恩具有积极的性格，吸收能力非常快。好像很好地适应了新环境。也经常看到理解和尊重对方的样子。” 同一经纪公司的前辈朴仁妃和柳箫然也对李晶恩给予了鼓励和建议。在美国女子公开赛期间的上月28日是李贞恩的生日。柳箫然在俱乐部会所李晶恩的更衣室里放了刻有“6”字样的蛋糕和香槟。李晶恩发现这一情况后，在夺冠后对柳箫然表示了感谢。

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