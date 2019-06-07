“公开银行雇佣业绩”……政府极力创造就业机会. June. 07, 2019 07:33. by 赵恩雅记者、南建宇记者 achim@donga.com,woo@donga.com. 金融委员会决定制作公开评价金融公司创造了多少就业岗位的“金融圈雇佣业绩表”，引起了争议。这是因为，鉴于通过网络或移动通讯的金融交易正在增加，本应减少人力，在这种情况下如果反而要求招聘人才，就无法改善已经臃肿的雇用结构。特别是，金融当局一方面要求金融公司提高健全性和效率性，另一方面却施压要求与增加公共机构工作岗位一般，这种做法是前后矛盾的。 金融委员会6日表示，测算商业银行和地方银行对创造工作岗位的贡献度后，将于8月份公布。明年，评估对象将扩大到银行之外的其他金融行业。金融委员会在介绍推进这项工作的背景时表示：“为了实现政府的‘以就业为中心的经济’政策目标，金融圈的作用应该得到强化。金融圈的工作条件好，工资水平高，是青年们喜欢的工作岗位。”金融委员会还表示，在引进新技术导致金融产业环境发生剧变的过程中，将密切观察雇佣情况是否得到很好的维持。 为此，金融委员会计划与金融监督院、韩国金融研究院、韩国劳动研究院一起公开市中、地方银行创造工作岗位的贡献度和各部门的优秀事例。每个银行可能很难统一比较，所以不会公布个别银行案例，而是公布整个银行界的成绩。 金融圈中不少人认为，金融委员会本应该引导企业去除经营弊端，如今却反而在阻碍改革。如果用人工智能等新技术进行比较，交易就会增加，因此人力需求必然会减少，在这种情况下金融公司如果强行增加雇佣，只会降低劳动生产率。 因此，有人指出，政府与其通过数字来压迫金融圈的雇用，不如为增加新产业工作岗位，努力放宽限制规定。首尔市立大学教授尹昌贤（音译）表示：“如果致力于培育新产业、放宽限制，工作岗位自然就会随之而来”，“施压创造工作岗位的做法无异于将马车放在马的前面。”

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