习近平与普京打造反特朗普的“华为同盟”. June. 07, 2019 07:33. by 尹完準 zeitung@donga.com. 因美国的全方位制裁和贸易纠纷而处于守势的中国与俄罗斯正式建立了“华为联盟”。5日下午（当地时间），中国华为轮值总裁郭平在俄罗斯克里姆林宫与俄罗斯最大的移动通信公司MTS首席执行官阿列克谢·科尔尼亚签署了截止到明年在全俄罗斯设置5G网络的合同。中国国家主席习近平和俄罗斯总统普京报以掌声，承诺开展合作。这一幕发生在两国首脑结束首脑会谈之后。 这是普京总统故意做给向华为施压的美国总统特朗普看一样公开支持华为的场面。郭平表示，“很高兴与俄罗斯在5G这样一个具有战略重要性的领域签署合约”。 习近平主席和普京总统在当天发表的《中俄新时代全面战略合作伙伴关系》联合声明中称，“反对以国家安全为借口，不必要地限制信息通信技术产品进入市场，不必要地限制高科技产品的出口”，对美国进行了抨击。 中俄两位国领导人在上述声明中表示，“政治解决韩半岛问题，应坚持无核化和（朝鲜）安全发展进行交换的目标”，对坚持“先朝鲜无核化”的美国表明了反对立场。两国领导人同时敦促美国“停止不受制约地发展全球导弹防御系统”，预示着部署在韩国的萨德问题将再次浮出水面。

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