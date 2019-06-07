“BTS所属经纪公司的企业价值最高超过2万亿韩元”. June. 07, 2019 07:33. by 池民九记者 warum@donga.com. 有分析称，防弹少年团(BTS)所属经纪公司的企业价值超过2万亿韩元，达到了“Unicorn(独角兽，企业价值超过10亿美元的非上市公司)”的水平。 韩国现代经济研究院在6日发表的《防弹少年团的成功要素分析和活用方案》报告书中指出，防弹少年团所属经纪公司Big Hit 娱乐的企业价值被评估为1.28万亿~2.28万亿韩元。 研究院为了评价非上市公司Big Hit娱乐的企业价值，在评价中使用了JYP娱乐公司、YG娱乐公司、SM娱乐公司等3家上市演艺经纪公司的平均市盈率(PER)。据金融信息企业FnGuide透露，3家演艺经纪公司去年的PER为40左右。PER是指，证券市场以多大的价格评价企业获得的1韩元净利润所得出的数值。 在此基础上乘以Big Hit娱乐去年的纯利润502亿韩元后，再算上纯负债(从总借款中除去现金性资产的概念)，最多能产生2万亿韩元以上的企业价值。 去年10月，Big Hit娱乐从本土私募基金(PEF)“Stic投资”那里获得1040亿韩元(12.24%)的投资，从而获得了8500亿韩元的企业价值。 高级研究员朴容正(音)表示：“此次企业价值推算是从保守的观点进行的，如果在股市上市，可能会获得更高的评价。” 房时爀代表(照片)领导的Big Hit娱乐旗下艺人只有3个，防弹少年团的销售比重占压倒性优势。也就是说，实际上可以将Big Hit娱乐的企业价值视为防弹少年团的价值。 朴研究员建议道：“防弹少年团除了广播之外，还会对食品饮料、化妆品、信息技术(IT)等共9个产业产生影响力。应该展开积极活用附加价值的事业战略。”

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