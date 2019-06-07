对金学义的调查结果不满？法务部长官推迟对历史委员会作出评价. June. 07, 2019 07:33. by 黃炯? constant25@donga.com. 记者6日获悉，法务部长官朴相基正在考虑举行有关上个月底结束活动的检察机关历史委员会的记者见面会的方案。 据悉，朴相基就任长官后指示成立历史委员会并亲自起名。他认为，有必要举办一场活动，对历史委员会18个月来的活动进行综合评价。 预计朴相基最快将于下周召开记者见面会，严厉批评检方缺乏调查意志和“包庇自家人”等行为，敦促引入高级公职人员犯罪调查处。 检察机关内外认为，如果朴相基强烈批评检察机关对历史委员会建议进行调查的事件进行调查，朴相基和检察总长文武一围绕检察机关和警方的调查权调整的意见分歧，有可能因历史委员会问题再次浮出水面。 据悉，朴相基的立场是，检察机关根据历史委员会的调查建议，着手对前法务部次官金学义（63岁，拘押中）的相关疑惑进行了重新调查，其后发表的调查结果等未能消除国民的疑惑。 据悉，特别是，检察机关调查团宣布，2013年警方在调查金学义时存在青瓦台施压疑惑，法务部对此表示非常不满。历史委员会的一名委员表示，“在历史委员会下属的真相调查团和检方调查团的调查中，如果有过改口，本可以称之为陈述发生了变化，却把这一内容宣布为真相调查团炮制了虚假公文”，“事实上看成了检方‘掩盖了’真相。”检察调查团4日表示，“说有外部压力的青瓦台相关人士后来改了口等等，没有找到可以认定青瓦台施压调查的线索”，以证据不足为由，决定对2013年时任总统民政首席秘书的自由韩国党议员郭相道和前民政秘书李中熙进行不起诉处理。 据悉，朴相基原计划于5日举行记者恳谈会，但推迟了一次，认为需要再观察舆论动向。检察机关内外预测，朴相基将先关注检察总长文武一就历史委员会活动表明立场，然后再举行记者招待会。

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