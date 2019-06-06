经常项目收支赤字发出警告：如果新成长产业裹足不前，“出口韩国”将沉没. June. 06, 2019 07:36. . 4月份的经常项目收支为负6.6亿美元（约-7788亿韩元），自2012年4月以后时隔7年再次出现赤字。这是因为美中贸易战和半导体需求剧减，出口连续6个月同比减少，显示出口和进口差异的商品收支顺差大幅减少。长期赤字的服务业收支和本源收入收支的逆差规模小于去年4月。韩国银行和企划财政部解释称，“这是由于4月外国人分红集中而出现的暂时现象”，“从5月起将维持顺差基调”。 4月份外国人分红确实较多，分红收入收支出现大幅逆差（49.9亿美元），而去年4月份虽然出现了比这更多的63.6亿美元的分红收入收支逆差，但由于出口巨大，经常项目收支仍然出现了顺差。像韩国这样海外依赖度高的小规模开放国家，为了减少对外冲击，稳定国内经济，必须保持适当的经常项目收支顺差。1995年至1996年经常项目收支赤字迅速增加，成为导致1997年外汇危机的导火索。政府不应急于辩解为“一次性赤字”，而应为各种危机可能性做好准备。韩国政府将今年的经常项目收支的顺差规模从当初的640亿美元下调了至600亿美元。 国内外经济形势乌云密布。世界银行4日将世界经济增长率预测值从年初的2.9%下调至2.6%。世界银行认为，“贸易紧张加剧，主要国家的经济放缓快于预期，可以看到相当的危险因素。”特别是，东亚和太平洋地区增长率自1997年亚洲金融危机后将首次降至6%以下。企业的状况更加困难。根据韩国银行的企业经营分析，去年每3家企业中就有1家企业的业绩不佳，连利息费用都负担不起。 过去经常项目收支也有过赤字，但是现在主力产业和出口产业的竞争力本身正在弱化，这一事实非常严峻。在半导体、电子、汽车、钢铁、石油化学等主力产业领域，发展中国家正在加大追赶力度，而新的出口产业开发进展缓慢。今年第一季度（1月-3月），电动汽车充电电池、生物健康等9种新出口成长动力产品的出口额分别增加了10%至1200%，但总额仅为145.5亿美元，还不到一个半导体品种（232亿韩元）的业绩。只有在新成长领域加快强化企业和产业竞争力，才能克服出口减少和经常项目收支的赤字。

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