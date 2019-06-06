罂粟花和克洛德·莫奈. June. 06, 2019 07:37. . 在我国，罂粟花让人联想到唐玄宗时代的绝代美人杨贵妃，但在西方，她长期被视作睡梦、和平和死亡的象征。第一次世界大战后，它还成了悼念战争牺牲者的象征之花。但对于印象主义画家克洛德·莫奈来说，这是共度幸福瞬间的鲜花，也是在美术史上留下一笔的名作典范。 1874年，在具有历史意义的第一届印象主义展览会上，莫奈展出了两幅风景画。其中一幅是成为印象主义一词词源的《印象·日出》，另一幅画是初夏的罂粟田野。该画的背景是距离巴黎12公里的郊外村庄亚嘉杜。为了躲避波法战争，莫奈前往英国伦敦，1871年回到法国定居在亚嘉杜，在那里一直生活到1878年。在这里，他完成了代表印象主义的各种问题作品。 横向分割的画面上方是白云密布的天空，下面是红色的罂粟花田野。全景上画着打着阳伞的女子和小孩是画家的妻子卡米尤和儿子让。他们还出现在远处的山坡上。地平线界限模糊，人物细节描写被大胆省略。罂粟花也只是用快速的毛笔画点后表现出来而已。对当时的人们来说，这可能是未完成的绘画或习作。莫奈不得不忍受各种侮辱，但从他现在的眼光来看，这是一幅体现了抽象美术前兆的创新性画作。 对于莫奈来说，亚嘉杜时期是与家人一起度过的最幸福的时刻，也是他艺术成就的时期。因为在画商保罗·杜朗吕尔的支援下，他可以埋头创作。身边有心爱的妻子和大儿子，1876年还有了二儿子米歇尔。但是幸福也是暂时的，他失去了太重要的东西。生完二儿子后健康恶化的妻子最终于1879年因子宫癌去世。时年32岁。画中的妻子如罂粟花的象征，或如中国的杨贵妃一般过早迎来了死亡。

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