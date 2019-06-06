韩国1比0苦战险胜日本，晋级U-20世界杯八强将战塞内加尔. June. 06, 2019 07:37. by 梁鍾久 yjongk@donga.com. 下半场第39分钟，韩国队的崔俊(延世大学)在禁区左侧外围截获日本队防守队员脚下的皮球，用右脚将球送入禁区，高中锋吴世勋(牙山木槿花)头球攻破对方守门员把手的球门。 5日，在波兰卢布林体育场举行的国际足联(FIFA)20岁以下(U-20)世界杯16强比赛中，韩国队凭借蔚山现代高中同期生崔俊和吴世勋配合的戏剧性决胜球，以1比0艰难战胜了日本队。“射手Shootdoli”李康仁(瓦伦西亚)在最前方和中场协调比赛，帮助球队取得胜利。韩国队在上半场避开日本队的锋芒，侧重防守。上半场比赛在日本的单方面攻势下进行，双方的控球率比为72%-28%。但是，韩国队在下半场派上了速度较快的严元祥(光州FC)担任边锋，展开了攻势。这一招动摇了日本队的边路防守，韩国队由此抓住了胜机。虽然日本队在下半场第3分钟攻入一球，但VAR结果却因发现日本球员越位而被取消。 凭借当天的胜利，韩国队时隔16年再次报了在2003年阿联酋U-20世界杯16强赛上负于日本队(1比2)的一箭之仇，继2013年之后时隔6年再次进入了本项赛事的8强。韩国与日本的历史战绩占据极大的优势，为29胜9平6负。 2018年吴世勋被分为职业球队(蔚山现代)选中，而崔俊走上大学之路，但两人在高中时期是“亲密搭档”。崔俊担任边路攻击手，吴世勋出任前锋，像当天攻入的制胜球一样的球有很多。崔俊回忆道：“在大赛中一两个，一年10个以上的球都是这样打进的。”当天，作为左后卫出场的崔俊以果断的助攻参与进攻，帮助球队打入宝贵的制胜球(助攻)。身高193厘米的吴世勋是典型的攻击型前锋。在与阿根廷的F组最后一场比赛中，他以一记头球帮助球队2比1战胜强大的阿根廷队。面对来自不同大洲的选手，吴世勋在身材方面一点也不吃亏，信心十足。他笑着说：“打进四强和夺冠不是梦，而是目标。不管是谁，只要上来就打下去。在四分之一决赛上也可以期待有好的表现。” 郑正龙主教练率领的韩国队将于9日凌晨3时30分(韩国时间)与非洲伏兵塞内加尔队进行比赛，力争再现“四强神话”。韩国在1983年墨西哥大赛上，历史上首次也是最后一次进入4强。如果韩国队能战胜塞内加尔队，将继朴钟焕教练创下的“墨西哥神话”后，时隔36年再次进入该大赛4强。 KBS解说员韩俊熙(音)表示：“塞内加尔队与我们迄今为止面对的球队选手不同，运动能力很强，预计将在速度和弹跳力上陷入苦战。”他建议说，“当塞内加尔队利用空间，发挥速度优势展开进攻时，韩国队应该像与日本队的比赛一样，首先稳固防守，然后以伺机反击的实利战略与对方周旋对抗。” 塞内加尔队在本届杯赛上保持不败(3胜1平)，前锋阿马杜•萨尼亚(卡约尔福德)和伊布拉希马•尼安(FC梅斯)实力不俗。萨尼亚在与塔希蒂队的A组第一场比赛中，在开球后9.6秒就攻入一球，并上演帽子戏法，之后他在与尼日利亚的16强赛上也攻入1球，目前已攻入4球。尼安也以两个进球带领塞内加尔队继续前行。两队在历届比赛中的交锋战绩为1平(2017年2比2)。韩国队与塞内加尔队之战的胜者将与美国队与厄瓜多尔队的比赛胜者在半决赛中相遇。有预测称，在阿根廷和法国等夺冠热门被淘汰的情况下，如果韩国队战胜塞内加尔队，就有可能夺冠。

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