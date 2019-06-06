三星电子在中国仅剩的智能手机工厂也开始裁员. June. 06, 2019 07:37. by 許桐準 hungry@donga.com. 5日，据中国经济媒体《财新》报道，三星电子在中国内地唯一剩下的惠州智能手机工厂开始裁员。据悉，如果员工辞职，将以自愿离职的形式得到补偿金，截止到14日受理申请书。这是去年12月受中国市场智能手机销售不振等影响天津工厂关门后的后续措施。1992年在惠州开设工厂的三星电子从2006年开始生产智能手机。 三星电子表示：“随着全球手机市场停滞和企业间竞争加剧，中国国内销量减少，因此不得不进行物量调整，作为其中的一环，正在推进经营效率化。”但三星电子方面明确表示，“此次裁员与美中贸易纠纷无关。”

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