美国众议院删除禁止裁减驻韩美军的禁令. June. 06, 2019 07:37. by 任寶美 bom@donga.com. 美国众议院军事委员会的6个分科委员会3日和4日（当地时间）在网站上公布了包括加强与韩国情报共享方案在内的2020年新会计年度国防授权法案草案。 据“美国之音”电台4日报道，众议院军事委员会下属的6个分科委员会包括加强与韩国、日本、印度等第三方合作国家的情报共享的方案。 草案中包括对韩国方面承担的5.422亿美元（约6392亿韩元）规模的驻韩美军设施工程的批准。其中包括汉弗莱军营（3.97亿美元）、卡罗尔军营（5100万美元）及光州、群山、水原空军基地等8个项目。 但是，在此次草案中，删除了上个月23日参议院军事委员会公布的同名草案中包含的驻韩美军相关条款。虽然参议院的草案中包括了禁止将驻韩美军缩减到目前水平的28500人以下的条款，但相关内容没有列入众议院法案草案。当时这一数字比2019财政年度《国防授权法》规定驻韩美军不能缩减到2.2万人以下增加了6500人。“美国之音”还补充称，虽然此次草案中没有包含该内容，但通过上下两院之间的磋商，仍有可能再次包含该内容。众议院分科委员会将合并提交各自起草的草案，并在12日的全体会议上进行表决。

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