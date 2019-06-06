韩国外交部发布管理手册，“为使太极旗不起皱，活动现场应配备蒸汽熨斗”. June. 06, 2019 07:37. by 韓基渽 record@donga.com. 经历了“起皱的太极旗”风波的韩国外交部为了能够展开太极旗，制定了在活动现场配备蒸汽熨斗，如果不能代替破损的太极旗，干脆在没有太极旗的情况下进行活动的自我管理手册。在6月末G20峰会和美国总统唐纳德•特朗普访韩前夕，为了防止礼宾失误，外交部决定全力以赴。 记者5日获悉，韩国外交部上月24日向外交部职员分发了《外交活动时太极旗制作及升旗管理手册》。 自4月4日在韩国-西班牙次官级会谈现场出现起皱的太极旗，引发争论以来，已经过去了50天。 新手册要求“在活动前充分的时间(至少1小时前)确认(太极旗)，并随时准备备用旗”，并包含了“在没有(太极旗损毁时)应对方案的情况下，与其放破损的仪仗旗，应果断拿掉”等内容。 该手册还规定，太极旗褶皱严重时，要用熨斗熨平褶皱，并在活动现场配备蒸汽熨斗，以防万一。政府当局者解释称：“这是为了让职员们不惊慌失措地应对紧急状况而新制定的教育用手册。” 6月28日、29日在日本大阪召开的G20峰会即将到来之际，礼宾负责人的紧张感也进一步加深。 一位外交消息人士表示：“最近，韩国礼宾负责人向主办方请求说，‘希望文在寅总统在集体合影时能站在好的位置，请多多关照，不要让总统因语言问题被冷落’。”这可以解释为，外交部考虑到文在寅总统去年10月亚欧首脑会议(ASEM)上没能参加集体合影，以及2017年G20峰会集体合影时站在边缘拍照，引发怠慢争议，从而采取了相关应对措施。

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