携新作《死亡》访问韩国的法国小说家贝尔纳•韦尔贝. June. 06, 2019 07:37. by 李雪 snow@donga.com. “我的小说在韩国受欢迎的原因……因为读者非常有智慧，而且是面向未来的。” 4日下午，在首尔中区威斯汀朝鲜酒店。在记者的夹缝中，一名法国男子慢条斯理地走进会场。他就是著有长篇小说《蚂蚁》、《Les Thanatonautes》等的小说家贝尔纳•韦尔贝(Bernard Werber)。这是他时隔3年之后的个人第8次访韩，这次他将通过新作《死亡1、2》(开放书籍出版社)与韩国国内粉丝进行交流。 《死亡》以类型小说家加布里埃尔•威尔兹发现自己死亡的场面开场。成为灵魂的威尔兹在灵媒(是指一些能够通神、通灵 、通鬼的人)吕西•菲利皮尼的帮助下追踪犯人的过程是故事的主干。在前作中一直探索死亡的他在这次的作品中希望能驾轻就熟地描绘出死亡这一主题。 “死亡被认为是神秘或迷信的主题。有时会引发恐惧心理。我认为(死亡)是祖先们生活的看不见的世界。我想将死亡作为生命的最后篇章，平静而安静地解开。” 在写作过程中，作家见到了灵媒们，并进行了自我测试。用“媒之眼”观察其是否具有连贯性、逻辑是否站得住脚。其中，他遇到了极具冲击力的逻辑灵媒，这段经历是吕西角色的基础。他说：“Shamanism(萨满教)是一个长期关注的主题，但我认为应该慎重对待。因为有时会滥用特别的能力。至今为止只见过法国的灵媒，这次想见韩国的巫婆。” 活着都很忙，还要考虑死的问题吗？“不问内情，赚钱，退休，老死的生活毫无意义”，一针见血地跨越国界。作家正在创作的下一部作品的题目是《潘多拉的盒子》。 “下一部作品的主题是‘重生’。该作品将讲述换个躯体转世投胎的灵魂在稍作休息期间会发生什么事情。我认为，人是借助肉身这一手段来发展灵魂的存在。就是反复通过重生从肉体中吸取教训的过程。” 作家将于6日下午7时在首尔江南区三成洞韩国贸易中心星园图书馆以“想象力和沟通”为主题进行演讲。7日下午3时，将通过NAVER V-Live直播采访。11日晚上7时，他将在首尔麻浦中央图书馆与读者见面交流，主题是“类型文学的可能性和未来”。

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