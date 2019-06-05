蓬佩奥：“朝鲜发射导弹明显违反安理会决议”. June. 05, 2019 07:46. by 孫宅均 sohn@donga.com. 美国国务卿迈克·蓬佩奥就朝鲜5月4日和9日试射的短程导弹首次表示：“明显违反了联合国安理会决议。” 蓬佩奥3日（当地时间）在瑞士伯尔尼接受美国福克斯新闻电视台采访中，在回答记者詹姆斯·罗森“您认为朝鲜最近的导弹试验违反了联合国安理会决议吗？”的提问时说：“这是一个具有多方面焦点的问题”，没有立即回答，然后作出了上述回答。当天的采访录音公布在国务院网站（state.gov）上。 蓬佩奥随后解释说：“但是最重要的是，为了最终达到我们所希望的成果，不仅是美国，全世界都在参与对朝制裁运动。”对于朝鲜国务委员会委员长金正恩，他评价道：“他是一个诚实的人，他为了实现目标而行动。” 当记者问及“你抨击委内瑞拉和伊朗政府的非法统治，同时认为金正恩不是非法统治者吗？”时，蓬佩奥答道：“根据不同情况，正在采取不同的处理方式。”他还表示：“特朗普政府正在直面现实，试图通过联合国安理会对朝鲜实施强有力的制裁来寻找无核化的机会。”

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