脱离核电与煤炭的能源大计，应拿出合理的混合政策. June. 05, 2019 07:46. . 韩国政府昨天召开国务会议，确定了“第三次能源基本计划”，内容是到2040年将太阳能、风能等新再生能源的发电比重提高到30%至35%。新再生能源发电比重比去年的7.6%扩大4至5倍，如实反映了4月份听证会上公布的草案内容。 政府以5年为周期制定的能源基本计划包含了未来20年国家能源计划的大方向，因此被称为“能源宪法”。将根据该计划，重新确定电力供需计划、能源分类计划等。但此次第三次计划中只包含了扩大的再生能源数据，却遗漏了核电、煤炭发电等其他发电源的比重目标，因此被称为“最佳能源计划”。 第三次计划只是对核电提出“不延长老旧核电站寿命，不建设新核电站的方式逐步减排”，并没有提出目标。这与第一次、第二次基本计划中明确核电比重分别为41%和29%形成鲜明对比。虽然在听证会时也提到过这一点，但是将发展比重具体化推迟到年末第九次电力供需基本计划的做法令人难以接受。这可能是因为考虑到如果大幅降低核电比重，文在寅政府的脱核电政策可能会遭到更大的反对。 虽然扩大可再生能源是世界趋势，但国土狭小、日照量不足的韩国在将这一比重提高到30%以上，存在很多现实性制约。特别是，如果增加发电单价比核电站高出三倍的再生能源比重，上调电费将不可避免。政府虽然提出了“到21世纪20年代后期，可再生能源发电单价将低于核电站”的国内外机构的预测，但在自然条件上处于比较劣势的韩国，其速度只能更加缓慢。需要保持警惕，政府以过于乐观的展望为依据，迅速增加可再生能源比重而导致电力供应的稳定性发生动摇。 政府虽然说目标是向“干净、安全的混合能源”转变，但是能源百年大计应该综合考虑能源安保、环境性、经济性、产业竞争力等因素。政府不应过分受脱核电这一目标的拘束，必须拿出国民可以接受的、合理的混合能源政策。

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