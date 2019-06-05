痛苦胜于统治. June. 05, 2019 07:46. . 诗在不被阅读的时代依然被阅读，他的诗集在美国比被称为国民诗人的惠特曼和弗罗斯特的诗集更畅销。这是13世纪波斯诗人鲁米的作品《玛斯纳维》（Mathnawi）。全世界的读者们之所以为鲁米的诗作而欢呼，是因为作品中所蕴含的智慧、爱情和安慰。《玛斯纳维》第三卷中出现的轶事就是很好的例子。 一个男人彻夜焦急地呼唤着安拉。因为难以忍受的痛苦和悲伤。恶魔看着他的样子说道：“安静点！你还要这么嘀嘀咕咕多长时间？因为你这个样子，天上就会回应‘你在这里啊！’吗？”他气馁地低下了头。那句话似乎是真的。 可是在某一瞬间，天使带着安拉的传话出现了。天使说，只是他不知道而已，安拉早已答应了他的祈祷。原来如此。就在他寻找安拉诉说痛苦的瞬间，安拉已经进入了那个祈祷之中。因为痛苦和呼吁成了战令，告诉了安拉。“噢！安拉！”这句话本身就是“哦，你在这里啊！”的回应。也就是说，神不是遥远的存在，而是在悲伤和痛苦的人类旁边，与人类一起悲伤和痛苦来回应人类祈祷的存在。所以不要太绝望，不要忘记神的存在，是在不知不觉中安慰人类。 因此，鲁米说：“痛苦胜过统治世界。”与统治者不同，痛苦中的人有用焦急的心情呼唤神灵的特权。 虽然是云里雾里甚至互相矛盾的话，但还是有点、稍微有点安慰。让神来到人类身边的痛苦，鲁米竭力试图从痛苦中寻找安慰和治愈之光的诗人和哲学家。这就是为什么他的诗即使过了数百年也不会失去号召力的原因。

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