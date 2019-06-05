势如破竹的柳贤振能否摆脱切斯球场的恶缘？. June. 05, 2019 07:46. by 金培中 wanted@donga.com. 最近势如破竹的柳贤振(32岁•洛杉矶道奇队•照片)能否击退切斯球场(Chase体育场)的恶魔？ 柳贤振将在5日(韩国时间)与亚利桑那响尾蛇队的客场比赛中首发出场。上个月出场6次，取得5胜不败成绩的柳贤振当天将挑战赛季第9胜。柳贤振在本赛季共参加了11场比赛，取得了8胜1负、平均责任失分1.48的成绩。个人胜场数在美国职棒大联盟(MLB)全体球员中并列排在第3位，平均责任失分排在第1位。 亚利桑那响尾蛇队的主场对柳贤振来说并不友好。自2013年进入MLB后，柳贤振在108场比赛中取得48胜29负、平均责任失分3.00的成绩，7次登上退切斯球场投手踏板，仅取得2胜2负、平均责任失分4.89的成绩。 在切斯球场所取得的成绩低于平均数据。 柳贤振2013年在切斯球场进行的首场客场比赛中，以6局6个被安打、1个四坏球上垒、9个脱三振、失3分的成绩取得了客场比赛中的首场胜利。在肩部受伤之前的2013~2014两个赛季，他在4场比赛中取得2胜1负、平均责任失分3.46的成绩，表现还算不错。但是伤愈复出后，随着球威下降，柳贤振终于亲身体会到了海拔高度约为330米，空气阻力较小，被称为“击球手亲和球场”的切斯球场的恶名。2017年8月31日被对方击出3记本垒打，以4局失6分的成绩败北，去年5月3日，在第2局1人出局后，因腹股沟受伤突然被替换下场，此后经历了长达3个月之久的伤病恢复期。在2017~2018赛季的3次先发上场中，他一次也没有投过5局以上。 本赛季健康回归的柳贤振在各种记录中都显示出了MLB最上位数值，因此有预测认为，他的好投有望延续。 目前，每局允许出垒率(WHIP)为0.81，排在MLB全体第2位的柳贤镇，被长打率(SLG)也以0.319排在第6位。虽然在赛季初期的5场比赛中，连续被对方击出了6个本垒打，但在之后的6场比赛中，柳贤振连1个本垒打都没有被对方击出。这意味着本赛季面对柳贤振的击球手们很难取得安打或四坏球上垒的成绩，也很难打出长打。 从1999年到2003年活跃在亚利桑那响尾蛇队的现MBC解说员金炳贤(音)表示，“由于切斯球场干燥，空气阻力小，所以变化球的启用也不太好使，投手为此将吃尽苦头。柳贤振的球种多样，场上随机应变能力也很强，因此他本赛季展现出的强大气势有望在切斯球场得到延续。” 柳贤振本赛季在主场对阵亚利桑那响尾蛇队时，以6局失1分取得了赛季首胜，拥有美好的回忆。在他进军MLB后首次以首发身份出战揭幕战上，面对亚利桑那队的王牌杰克•格林基(36岁)也丝毫没有怯场，完成好投。柳贤振被评价为是本赛季赛扬奖的强有力候选人，因此他能否延续气势备受关注。

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