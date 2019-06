奇数拍子中流淌的怪诞的紧张感. June. 05, 2019 07:46. by 林熙允记者 imi@donga.com. “这是华尔兹。” 英国音乐家汤姆•约克的歌曲《Suspirium》(如图)以这短短的文字开头。这是最近在韩国国内上映的电影《阴风阵阵Suspiria》的主题曲。英国摇滚乐队Radiohead(电台司令)主唱约克的电影音乐导演处女作。约克说,接到执导音乐电影的建议后,自己感到了巨大的压力。 上世纪90年代以来出现的最重要的摇滚乐队成员,即使称之为天下的约克也不为过。乐队队友吉他手约翰尼•格林伍德已经执导过《魅影缝匠Phantom Thread》和《血色将至There Will Be Blood》等作品,成为了电影音乐导演。无可避免的两人会被来拿作比较。 更何况,电影原作《Suspiria》是1977年创作的,由那支著名的德国职业古典摇滚乐队”哥布林”负责音乐。这是用刀锋般冰冷的音响,将电影的奇怪影像美放大的具有里程碑意义声轨。 电影的背景是1977年德国柏林的芭蕾舞学校。乐队成员们住在一个宿舍里,备受同样的噩梦的煎熬,以“马达姆•布兰”为首的运营团队充满了不祥的气息。 每当夜幕降临,学校隐秘的墙对面就会举行奇妙的仪式。 “这是一首华尔兹,想着我们的身体对我们的救赎意味着什么。” 扭身,旋转,在空中飞舞的芭蕾动作在电影中被描述成苦行。名为“这是华尔兹”的第一个小节非常具有宣言性。就像5拍、7拍、9拍一样,奇数拍子在音乐中制造不安感。华尔兹的3拍在奇数拍子中给人一种最舒服的感觉。但是人所具有的胳膊和腿的数量并没有被分成2,因此无法安顿下来,给人一种漂泊不定的感觉。长时间支撑前欧洲贵族舞会的兴奋感或许来自这三拍。 约克顺利地完成了导演的工作,不仅仅是像幽灵一样持续的忧郁的哭声。电影中出现的芭蕾音乐中,他喜欢使用5拍和7拍的节奏。组合成与阴森的音阶相吻合的舞蹈。怪异的即兴舞蹈在屏幕内外延续。迎合了生活扭曲的残忍节奏。 “一切都无所谓,只要我们(跳舞)旋转的话……”

