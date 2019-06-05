浦项“新药开发集群事业”加快步伐. June. 05, 2019 07:47. by 張泳勳 jang@donga.com. 庆尚北道和浦项市加快建设新药开发集群事业的速度。最近，浦项市被选定为集群事业的核心—科学技术信息通信部的细胞膜蛋白质研究所事业者，确保了229亿韩元的国家经费。细胞膜蛋白质研究所计划于明年12月在浦项市兴海邑里仁里融合技术产业地区建设地下1层、地上3层，总面积达6012平方米规模的工程。 浦项市被选定为全球新药开发的核心基础设施—细胞膜蛋白质研究所事业者，其中有Postech(浦项工大)拥有的第4代放射光加速器。据说，利用第四代放射光加速器，可以查出占引发现代疾病原因60%左右的细胞膜蛋白质结构。继德国和美国之后，世界上第三个即将建立的细胞膜蛋白质研究所将分析和应用癌症、感染性、代谢性、脑、心血管、稀有疾病等六大重症疾病的结构，寻找抗体药品和新药候选物质。 庆尚北道就业经济产业室室长金浩镇(音)表示：“研究所有信心成为能够抢占1500万亿韩元规模全球新药市场主导权的生物新药事业的核心基础设施。” Postech负责设立和运营的研究所将在2023年之前追加投入229亿韩元，以开发1种新药候选物质、查明结构20个、注册专利5个、技术转让7项为目标，专心进行研究开发。为了加快基础设施建设和装备建设速度，浦项市将亲自实施研究所工程。 以研究所建立后进入正常轨道后，庆尚北道将以研究所为中心，组成企业合作体制，共同推进新药设计及设计、技术事业化等。此前，庆尚北道和浦项市、浦项工大、浦项制铁于今年2月签订了支援细胞膜蛋白质研究所运营的业务协约。参与的企业将根据条件逐渐增加。 庆尚北道和浦项市计划，将新药开发视为克服钢铁业等地区主力产业面临的危机，培育未来增长动力的机会。在建设生命工程研究院、加速器新药研究所和商务融复合中心的同时，将吸引具有协同效应的民间资本，建设新药研究中心医院、尖端临床实验中心、动物替代试验评价中心等。另外，还计划建立创业基金，使新药开发能够带动青年创业和培养专门企业，并创造工作岗位。此外还将聚集有潜力的融合产业领域，推进建设园区的科学风险谷事业。 浦项市市长李康德表示：“为了能够让浦项成为国内新药开发事业的据点，将提供强有力的支援。”庆尚北道知事李喆雨说：“在科学产业核心区域的庆北东海岸，掀起地区和国家经济发展的新风潮。”

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