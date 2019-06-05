韩国政府本周将执行800万美元对朝支援. June. 05, 2019 07:48. by 黃仁贊 hic@donga.com. 韩国政府最早将于本周内汇出800万美元（约合94.5亿韩元）的对朝人道主义援助资金。在朝鲜无核化没有进展的情况下，文在寅政府率先启动了自上台以来的首次政府层面的人道主义援助。 据统一部4日透露，有关通过国际机构向朝鲜提供人道主义援助的南北交流合作促进协议会书面审议将于5日结束，统一部长官金练铁将做出最终裁决。统一部权威人士解释称：“（资金）将会立即执行”，“向国际机构通报执行决定的事实，领取账户并存款进入账户，通常需要3到4天的时间。” 此前，文在寅政府在政府成立4个月后的2017年9月召开了南北交流合作促进协会议会议，决定向联合国儿童基金会和世界粮食计划署的对朝人道主义事业提供总共800万美元的援助，但在此后的1年9个月期间，并一直关注着无核化的进展情况，这一次却采取了“立即执行”的措施。 这是自朴槿惠政府时期即2015年12月，通过联合国人口活动基金会向“朝鲜人口及健康调查事业”提供80万美元（约9.45亿韩元）的人道主义援助后，韩国政府时隔3年零6个月再次通过国际机构提供援助。政府还在推进追加对朝粮食援助和开城工业园区企业人士访朝。也有人担心，在朝鲜导弹挑衅之后扩大经济援助的政策，会向朝鲜发出错误的信号。

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