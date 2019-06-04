韩美联合司令部迁往平泽美军基地，“有事时”联合防卫态势是否存在问题？. June. 04, 2019 07:38. . 韩国和美国昨天在两国国防部长会谈中，就韩美联合司令部迁往平泽美军基地（汉弗莱斯军营）达成了协议。战时作战控制权转换后，在有事时作为韩美两国军队共同指挥部的未来联合司令部，也将设在平泽美军基地。韩美原先签署了将未来联合司令部总部设在汉城龙山国防部内的谅解备忘录，并正在讨论该方案。时隔一年，却突然推翻了这一说法。 据悉，驻韩美军司令官罗伯特·艾伯拉姆斯去年11月上任之后，就以驻韩美军分散工作导致效率低下为由，主张将驻韩美军迁移到平泽，而他的主张得到了美国总统特朗普的批准。韩国国防部解释说：“我们一致认为，这些措施将提高联合司令部的作战效率和联合防卫态势。”但是，与作战权移交这一安保体系的根本变化相吻合，被全面修改的韩美联合司令部和未来联合司令部驻扎场所的变更，引发了对有事时联合防卫态势的担忧。 将韩美联合司令部迁到平泽美军基地，并把设立行使战时作战指挥权的联合司令部“未来联合司令部”也设在美军基地内的这一举动，间接地反映了从未接受过他国指挥的美军在移交作战指挥权后对指挥体系的不舒服。韩美国防部长昨天同意把原本由韩国军大将担任的未来联合司令与联合参谋议长分开任命，这也可能会对指挥体系的效率造成问题。 韩美军事同盟心脏部迁移到平泽的象征性意义也很大，但是国防部、联合参谋部在首尔，韩美联合司令部在平泽，出现了二元化，人们担心韩美国防力量因此有可能分散。在分秒必争的韩半岛有事时，有可能因物理性距离使韩美之间的有效指挥及沟通出现差迟。为了不给韩美联合防卫态势带来哪怕一丝影响，有必要进行彻底的应对。 朝美间的无核化谈判处于胶着状态，上个月朝鲜发射短程导弹等，朝核和导弹是实际存在的危险。在美国特朗普政府的美国优先主义潮流下，防卫费分摊额压力等风险依然存在。在这种情况下，在战时作战指挥权转换准备过程中，为了防止出现韩美同盟松懈或联合防卫态势减弱的情况，应该更加紧密地进行两国间的合作。

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