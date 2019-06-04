被步枪攻克的朝鲜要塞. June. 04, 2019 07:38. . 朝鲜英祖时期，在朝廷发生了砖头争论。从肃宗时期开始，为了首都的防御，江华岛就进行了要塞化工程，有人提议用砖砌新筑的城墙，而不是传统的石材。如今，砖头在中国仍被广泛用作建筑材料。但我国在土质上很难制作砖。当时朝鲜知道的世界最先进国家是中国，所以想在江华要塞化工程上引进中国的尖端建筑方式。 一番你争我辩下来，最后决定做实验。向石造和砖砌城墙开炮测试强度，结果令人意外。传统的石造城墙更为坚固。政府认为不可能，于是派技术人员到中国学习制作砖头的方法。果然，中国的制砖法不同，用新制法造砖后，重新进行了测试。令人惊讶的是，结果又是石造城墙获胜。在我国到处都是的花岗岩是所有石材中强度最大的石头。相反，就算光是去满洲，也几乎把石灰岩当作石材使用，在强度上与花岗岩无法相比。所以，在中国，是用砖头替代了石灰岩，而我们却并不需要用砖头替代。 厚实的石材砌成的江华城墙非常坚固，可以承受19世纪末西方的新式大炮。但是，辛未洋扰一发生，尽管朝鲜军人英勇抗战，广成堡还是白白地被美国海军陆战队攻克。虽然有很多原因，但如果光指出一点，广成堡是以天空为背景建立的。当时，朝鲜军的火绳枪只有在50米以内发射才有杀伤力。所以，在这样的定位上，也是对防守军有利的。但是西欧军队已经装备了使用腔线、射程超过200米的步枪。以天空为背景露出身体的朝鲜军人轮廓，是令人窒息的好目标。江华的要塞虽然足够坚固，但与新武器和由新武器制定的战术不符。以我们的标准来看世界，在19世纪已经是愚蠢的行为。

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