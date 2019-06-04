LG电子将于下月在韩国国内首次推出8K OLED电视. June. 04, 2019 07:38. by 許桐準 hungry@donga.com. LG电子将于下月在韩国国内推出8K OLED电视，正式参加全球8K电视市场竞争。能够实现7680×4320像素分辨率的8K电视比全HD电视清晰16倍，比4K UHD电视清晰4倍。 虽然以三星电子和日本夏普为中心的8K电视市场已经形成，但是出现8K OLED电视上市尚属首次。 LG电子3日表示，8K OLED电视“LG Signature OLED TV”将从1日开始在国内预售一个月。8K OLED电视将于下月率先在国内上市，并计划于今年第三季度(7~9月)在北美和欧洲等地上市。预售期间是特价4000万韩元，下个月以后是5000万韩元。 此次新产品的特点是，拥有OLED电视中的最大尺寸88英寸，与现有的8K液晶显示屏(LCD)电视不同，3300万像素的每个像素都能自由调节，可以表现更细腻的颜色。在LG电子自主研发的画质处理器中，搭载了加载深度学习技术的“第二代人工智能阿尔法9 8K”，能自动优化画质和音效。同时该产品还搭载了自主研发的人工智能(AI)平台“LG ThinQ”和谷歌的“谷歌助手”韩语服务。 目前，全球8K电视市场由三星电子和日本夏普二分天下。 据市场调查企业IHS Maquit公布的数据显示，今年第一季度三星电子和夏普分别售出1.03万台和4800台8K电视。去年8K电视市场的规模为1.86万台，但预计到2023年将增长到629.88万台。

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