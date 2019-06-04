“Hot Six”李晶恩逆转赢得大满贯赛美国女子公开赛冠军. June. 04, 2019 07:38. by 安勇植=高尔夫专门记者 ysahn@donga.com. “韩国第一在世界舞台上也行得通。” 这再次印证了国内女子高尔夫界常说的话。3日，美国女子职业高尔夫(LPGA)巡回赛本赛季第二场大满贯赛事—第74届美国女子公开赛(总奖金550万美元•约65亿韩元)在美国南卡罗来纳州查尔斯顿乡村俱乐部(71杆•6535码)落下帷幕。 “Hot Six”李晶恩(23岁•大方建设)用一个大满贯赛的冠军装饰了自己的LPGA巡回赛首场胜利。最终，她以低于标准杆6杆共278杆的成绩，甩开柳箫然等3名并列第2位选手的追击，以2杆优势反败为胜。果然“6”是给李晶恩带来幸运的魔法数字。 2016年KLPGA巡回赛新人王李晶恩在2017年平定了国内赛场。在那个赛季她共获得4个冠军，包揽了奖金王和多胜王、最少杆数奖和年度最佳球员等几乎所有重要奖项。2018年卫冕奖金王和最少杆数奖的她放眼世界，以第一名的成绩通过了当年的LPGA巡回赛资格考试，并于今年正式出道LPGA赛场。 当天，李晶恩在开场的1号洞(4杆)就吞下柏忌，但随即她在2号洞(4杆)以小鸟球挽回了失去的杆数，并在11号洞(3杆)凭借小鸟球进入了并列领先的位置。在12号洞(4杆)连续抓下小鸟球，取得单独领先后，她牢牢守住了领先榜榜首位置，获得了女子高尔夫历史上最高的冠军奖金100万美元(约11.08亿韩元)。如果加上主要赞助商的奖励(冠军奖金的70%)等，总奖金将达到约20亿韩元。 此次比赛的最大胜负手是差点(Handicap)1号(平均3.44杆)的11号洞(3杆)。在4天内最短距离159码，最长距离189码的该洞，李晶恩在第1~3轮连续保帕，并在最后的第4轮抓下小鸟，抓住了胜机。一度有很大夺冠希望的席琳•波蒂尔(法国)当天在11号洞吞下柏忌，追赶势头受挫，该比赛的前冠军们朴仁妃(第3轮)和朴城炫、池恩熙(以上均为第1轮)均在该洞吞下双柏忌(高于标准杆2杆)。 另外，在新人王的角逐中，李晶恩是绝对的领先者，凭借本次大赛的夺冠，李晶恩的世界排名将从赛前的第17位跃升至第5位。

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