就日本提议举行首脑会谈，朝鲜回复称“脸皮真厚”. June. 04, 2019 07:39. by 黃仁贊 hic@donga.com. 对于日本外相河野太郎最近在一次演讲中提到朝鲜国务委员会委员长金正恩并要求他作出“正确判断”一事，朝鲜方面强烈批评称，“不要乱嚼舌头”。对于推动无条件朝日对话的日本安倍晋三政权，朝鲜方面表示，“脸皮真厚”。 朝鲜亚太和平委员会发言人2日在回答朝中社记者提问时抨击称：“（河野外相上个月25日）在演讲会上表示，‘如果朝鲜做出正确的判断，国际社会的制裁就会解除。会催促某人做出决断’。这完全是不知分寸的胡八道。”发言人还说：“安倍贼伙对我们国家坏事做尽，回过身去却若无其事地云云什么‘没有前提条件地举行首脑会谈’，脸皮厚得就像熊掌一样。”发言人还说：“虽然执意地敲打平壤的大门，但在（过去的）敌视政策方面，没有一丝一毫的改变。” 这是安倍首相在上个月2日通过接受报纸采访时向金正恩委员长提议“无条件对话”后，朝鲜首次对会谈表现出否定立场。但是当天没有直接批判安倍首脑或明确表示拒绝会谈。有分析认为，从发言人当天指责日本“俗不可耐地晃动钱袋，举止令人讨厌”来看，朝日可能正在秘密对话中讨论日本对朝经济补偿问题。 日本官房长官菅义伟3日上午在例行记者会上表示：“希望避免对朝鲜的发言逐一发表评论”，“日本政府举行朝-日会谈的意志没有改变。”

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