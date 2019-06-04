中国试射新型潜射导弹，向美国武力示威. June. 04, 2019 07:39. by 魏恩智 记者 wizi@donga.com. 在美中贸易矛盾激化的情况下，中国本月在韩国西部海域附近的渤海湾一带进行了两次疑似潜射弹道导弹的导弹发射试验。有分析认为，这是针对美国对中国表现出干涉核心的台湾及南中国海问题的武力示威。 据中国官方英文报纸《环球时报》等媒体2日（当地时间）报道，中国军队在1日和2日在渤海海域进行了为期两天的军事演习。辽宁省海事局1日上午7时至下午1时、2日凌晨2时30分至中午12时将渤海湾一带划定为禁航区。此外，中国海事局也表示，将于2日和4日对南海海域实行管制，进行军事演习。 当天，美国在线防卫媒体《防务博客》也报道说：“中国军方2日试射了疑似‘巨狼-3’的新潜射导弹。”“巨浪”是指用于核潜艇的洲际导弹。由中国自主开发，射程达1.2万至1.4万公里，美国本土及整个欧洲都在射程范围内。中国社交媒体微博上，山东、山西等地2日凌晨4时左右陆续出现了未经确认的不明飞行物的照片和视频。 香港政治评论家孙嘉业3日在香港《明报》撰文指出，“导弹试验、中国国务院特别发布贸易谈判白皮书、南海海军活动均发生在2日，这并非巧合”，“这一系列动作将给美中间斗气产生影响”。 中国在5月31日至6月2日举行的新加坡亚洲安全会议（香格里拉对话会）上也警告美国，“不要干涉我们的问题”。

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