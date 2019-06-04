现存最大的朝鲜时代月缸出现在东亚拍卖现场. June. 04, 2019 07:39. by 柳原模 onemore@donga.com. 朝鲜后期主要制作的月缸是在中国和日本看不到的韩国陶瓷的独特样式。与朝鲜的其他白瓷不同，月缸高40厘米以上，宽大的感觉和优美的曲线是它的特点。到目前为止，指定的国宝也达到3件。 到目前为止公开的朝鲜时代月缸中规模最大的月缸出现在了东亚拍卖现场。将于12日下午3时在首尔西大门区东亚日报忠正路办公楼18层东亚拍卖画廊举行的第6届东亚拍卖定期拍卖会上，将展示200多件丰富多彩的艺术品。 此次拍卖中最值得关注的作品是高57厘米、宽49厘米的月缸。此前被指定为国宝的3件月缸的高度均为44~49厘米，从这一点来看，东亚拍卖展示的月缸具有压倒性的体积。 现存的月缸作品只有20~30件左右，被认为是稀有的文化遗产。月缸是在朝鲜时代王室官窑(制造官厅炻器(介于瓷与陶之间的陶瓷)的制造场)中制作的，最初是为王室和上流阶层两班准备的专有物。 此次参展的月缸，仔细看的话，表面并不光滑。反而有些粗糙。秘密在于“釉晾干现象”。因为陶瓷一次做好之后就不会变样，所以从窑里刚烤出来时开始，就以保存自然美的模样诞生。陶艺家申韩均(音)炻器匠解释说：“窑里温度再高，里面也有微妙的水分，但在此过程中就会被弄干。比起定型和过于工整的陶瓷，这样的作品更能体现带来亲切美感的月缸的魅力。”明知大学名誉教授李泰浩(音)也表示：“让毫无修饰的绿而浅黄的有色掺杂着斑痕一起流下来是最好的。上天赐予的陶工的无心(心无杂念)和手感栩栩如生。” 日本帝国主义强占时期独立运动家、也是著名国学大师、媒体人的为堂郑寅普(1893年至1950年)的10件此前从未公开的亲笔简札也将展出。其中，为堂先生访问一处叫做“凤山石室”的名胜，留下感怀的文字格外引人注目。“静处的时候，智慧自会萌发(静处宜发智)，追逐光明时，自然会变澄明(湛明本自澄)。” 为堂先生是近代国学研究的泰斗，曾作为本报记者活动，以精湛的文字功底著称。光复后，他还亲自为5大国庆节中的三一节、制宪节、光复节、开天节歌曲填写歌词。 故人画家千镜子(1924~2015年)的《弹吉他者》(1967年)也参加了展出。该作品以千画家特有的强烈的色感和文学抒情性为基础，完整地展现了人类的爱欲和欢喜、孤独、恐惧等各种情绪。万海韩龙云的亲笔简札和白凡金九写的《雨催樵子还家》的挥毫和《菜根潭》笔迹等2幅字贴、发给访问旧韩末朝鲜的外国人的一种旅行证件“护照”等也将亮相。 东亚拍卖公司为了能够让大众亲自观看参展作品，将举行常设展览。从5日开始，在首尔东亚拍卖画廊可以确认竞拍物品。每天上午10点到下午6点。详细内容请参考网站。

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