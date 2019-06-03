热刺挑战队史首个UCL冠军功亏一篑，但孙兴慜的表现足够耀眼. June. 03, 2019 07:40. by 李承鍵 why@donga.com. 虽然球队踢得很好，但没能笑出来。“梦想的舞台”尚未允许孙兴慜(27岁•托特纳姆热刺队)夺冠。 2日，托特纳姆热刺队(英格兰)在西班牙马德里的万达大都会体育场举行的欧足联冠军联赛(UCL)决赛中，以0比2负于利物浦(英格兰)。在2018~2019赛季英格兰足球超级联赛(EPL)中，热刺队与利物浦有过2次交锋，结果主客场均以1比2落败，但在俱乐部成立以来首次参加的欧冠决赛舞台上，也未能逾越利物浦。 当日，热刺队主教练毛里西奥•波切蒂诺久违地终于让“DESK线”同时首发。取自中场球员德(D)利•阿里、克里斯蒂安•埃(E)里克森和前锋孙(S)兴慜、哈里•凯恩(K)等人的阿拉伯字母中的其中一个字母组成的“DESK线”再次以完整体登场，是继4月与曼城队的欧冠8强赛第一回合之后的第一次。因为凯恩在那场比赛中左脚踝受伤。由此，在与阿贾克斯的欧冠半决赛第二回合比赛中上演奇迹帽子戏法的卢卡斯•莫拉(小卢卡斯)缺席了首发。 本赛季，凯恩虽然是球队进球最多的球员，他的表现并不如人意。 他全场只由一次射门，但并没有造成威胁。英国广播公司(BBC)说：“起用凯恩的波切蒂诺主教练的赌博没有成功。凯恩并没有给比赛带来任何影响。” 令人郁闷的托特纳姆热刺队的进攻中，孙兴慜的表现还算抢眼。下半场中段开始后，他一共贡献了3次有效射门。尽管射门都被利物浦门将阿里松挡出，但他在流畅的带球配合下果断的射门还是让人印象深刻。足球统计专门网站“whoscored.com”赛后给孙兴慜打出了“DESK”中最高的6.5分。阿里得到6.4分，凯恩得到6.3分，埃里克森得到6.1分。波切蒂诺赛后说：“我对本场启用凯恩担当首发(打满全场)没有后悔。最近几年，热刺队把建造新球场放在了优先位置，没有把钱花在加强战斗力上。尽管如此，我们还是取得了足够有价值的成绩。” 孙兴慜凭借当天的出场成为继2010~2011赛季效力曼联队(英格兰)的朴智星之后，时隔8年首位参加欧冠决赛的韩国球员。在曼联战胜切尔西(英格兰)夺冠的2007~2008赛季，朴智星没有进入决赛参赛名单，而2008~2009赛季、2010~2011赛季虽然他参加了决赛，但球队没能夺冠。 以欧冠决赛为结尾，孙兴慜在本赛季以20粒进球(联赛12粒入球、欧冠4粒入球、联赛杯3粒入球、足总杯1粒入球)为赛季画上了句号。在自己保持的单赛季最多进球(21个•2016~2017赛季)方面，他少了一个进球。在欧冠联赛中，包括本届大赛的4粒进球在内，孙兴慜共攻入12粒进球，超过马克西姆•沙茨基赫(41岁•乌兹别克斯坦•11球)，成为了亚洲球员历史进球最多的球员。 包括2018~2019赛季效力托特纳姆热刺队的48场比赛在内，孙兴慜参加了去年雅加达-巨港亚运会的6场比赛和9场国家队A级比赛等共63场比赛，预计他将于4日回到京畿坡州国家队训练基地(NFC)，连续参加两场A级比赛。

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