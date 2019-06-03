美国流行歌手迈克尔斯：“请保持百分之百的自己”. June. 03, 2019 07:40. by 林熙允记者 imi@donga.com. 最近，记者在首尔爵士音乐节上见到了美国流行歌手兼热门作曲家的朱莉娅•迈克尔斯(26岁)。她笑着说：“看到姨妈拍摄的我7岁那年的视频，当时唱着自己无法理解的歌曲。姨妈问我‘你在哪里学的歌？’我回答说‘不知道，我的脑海里出现了这种旋律’。” 结果，迈克尔斯在10多岁时的2012年以电视动画作曲家的身份出道。在弱冠之年，她为贾斯汀•比伯、Lady Gaga、埃德•希伦和默伦等人创作了5首歌。在没有聚光灯的音乐工作室活动了5年的她，在一次偶然的机会直接拿起麦克风站上舞台。歌手出道。 “有一天，我在制作其他歌手的歌曲时，写了我自己演唱的小节。但是制作公司说，不能把我的名字写成演唱者。因为我不是有名的歌手。” 听到这些话，迈克尔斯逃进厕所，锁上门，大哭起来。因为这是一首包含自己爱情故事的珍贵歌曲。那天以后唱片公司认可了迈克尔斯出色的唱功和独特的音色，提议以歌手的身份出道。凭借出道歌曲《Issues》，迈克尔斯在第二年获得了格莱美音乐大奖“最佳新人”和“年度歌曲”的提名。 她的歌曲把感情的风暴转移到听者的心上。将焦急的呼吸声和哭泣声巧妙地融入歌曲中。 “在作曲家时期，我领悟到了微妙地运用麦克风的方法。为了演唱我的歌曲的歌手，在录制示范演唱的过程中，研究了如何最大限度地传达感情的方法。” 突然成为歌手后，她患上了严重的舞台恐惧症。 迈克尔斯坦言，“我甚至想逃跑，躲在演出场地后面的走廊或楼梯上。” 2016年，还没正式出道就站上的巴西里约热内卢奥运会闭幕式的舞台将她推向了人生巅峰。 “在9万名观众面前，眼前一片漆黑。其实我根本记不清当时自己是怎么唱的。回过神一看，我在休息室里疯狂地吃着比萨。哈哈。” 迈克尔斯说：“我从小就有边洗澡边唱歌的习惯。现在我会经常在浴室里唱自己的新歌。” “如果想成为作词•作曲家的话，请保持100%的自信。别追逐时髦，坚定地跟着自己的内心走。”

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