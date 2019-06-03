钢铁厂停产前应先进行正确的排污检测. June. 03, 2019 07:40. . 忠清南道最近对现代制铁唐津钢铁厂下达了从下月15日起停产10天的行政处分。地方政府的检查结果显示，钢铁厂在整顿高炉（熔炉）的过程中，打开了没有大气污染防止设施的安全阀，排放了污染物质。此前，全罗南道和庆尚北道也以同样的理由分别向浦项制铁的光阳钢铁厂通报了停产10天的消息。 如果一直强调社会责任的钢铁大企业回避政府和国民的视线，擅自排放有害物质，就应该负起严重的责任。但是，此次行政处罚不仅没有明确的证据，而且没有考虑到对产业界的影响，不免给人一种操之过急、过度的措施的感觉。 国内钢铁厂在2个月周期的高炉设备检修时，随意开放安全阀门，释放高压气体。欧洲、日本、中国等海外钢厂铁为了防止高压引起的高炉爆炸，也选择这种维修方式。但是世界钢铁协会评价称“没有问题”、国内钢铁厂数十年来实行的安全阀门任意开关，突然被环境部视为非法。更何况，在开放没有防止设施的安全阀门时，还没有具体测定出哪些污染物质、排放了多少，地方自治团体就下达了停产命令。直到最近，环境当局才通过无人机进行了一次污染调查。特别是，忠清南道政府听取企业方面的意见后，拒绝要求调查证据的听证程序，加快了实施行政处分程序。 如果钢铁厂停止高炉作业成为现实，国内钢铁行业必将受到直接冲击。为防止熔炉中的铁水凝固，钢铁业需要24小时不间断地启动生产设备，而就算是仅仅停工10天时间，至多需要6个月的时间才能重新启动，这很有可能引发导致钢材供应紧张和价格暴涨的担忧。本来就处于停滞状态的汽车、造船、建设等前后方关联产业也将不可避免地受到打击。 如果国内钢铁厂的大气污染排放存在问题，首先要彻底调查正确的排放现状和是否存在危害性。在没有这种程序的情况下，盲目地提出中断作业的极端处方，只能被看作是想就细小颗粒物事态突出钢铁公司的责任，进行不当的打击。钢铁公司对地方自治团体的行政处分申请临时暂停处理、提起行政诉讼等，在实际中断生产前赢得了时间。在此期间，环境当局和钢铁公司应该选定具有公信力的机构，正确诊断“开关高炉安全阀门”的问题，并根据结果制定对策。

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