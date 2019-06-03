人都是懦弱的. June. 03, 2019 07:40. . “真相如同光线，让人眼花缭乱。反之，虚假如同美丽霞光，让一切看起来都很漂亮。” ——阿尔贝·卡缪（1913-1960） 设计师总是努力去了解客户。所以最重要的是理解顾客的内心和隐藏的梦想。带着纯粹的热情、超越目标的设计项目，有时会取得成功。但是，带来好结果的事情反而会成为伤害，因此会受到很多挫折和伤害。这时，法国小说家阿尔贝·加缪的一句话突然闪过脑际。 在《异乡人》这部作品中，讲述了人生和世界的不合理，并获得诺贝尔文学奖。他的话中隐藏着锐利的理性和冷静的感性。人努力分析事物，理解物体的性质，但人的心情很难分析。人是一个头脑灵活的“高等动物”，为了存心欺骗而戴上保护色甜言蜜语，“真相之光”会让人眼花缭乱。相反，甜蜜的谎言就像晚霞一样，总是带着甜蜜的包装而来。其甜蜜，犹如夏娃掉入蛇的诡计而吃下苹果，让人沉醉于虚幻的霞光中。 人类的尊严和价值要靠自己来守护，但正如加缪所说，有时会陷入愚蠢的链条，结果变成懦弱的人。在工作中遇到很多人，一旦掉入另一个利用人类本性的人的陷井，就会无法逃脱，沮丧，无力，自责。此时，加缪的这句名言，让人自我安慰：很久以前，人类就是这样，将来还会这样。敲打我自己，然后仍旧要靠世间的光明努力生活。这是一篇温暖人心的文章，就像是给急切的船上挂上了帆。

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