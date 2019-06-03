联合国前专家：“朝鲜是决意回避制裁的国家，扣押朝鲜船只的数量还会增加”. June. 03, 2019 07:41. by 常驻华盛顿记者 李正恩、常驻纽约记者 朴勇 lightee@donga.com,parky@donga.com. “关于朝鲜制裁问题，最近国际社会面临的最大难题不是金融交易，而是海上非法转运。避开国际海事组织的规定，试图非法转运各种物品，无异于‘海盗行径’。朝鲜海上当局是深度介入的。” 联合国对朝制裁委员会专家小组的前代表休·格里菲斯（照片）就最近美国采取扣押并没收措施的朝鲜船只“智诚”号强调了阻止朝鲜违反制裁的必要性。他强调：“‘智诚’号违反《联合国海洋法公约》的违法行为是显而易见的”，“朝鲜如果继续企图以这种方式运输煤炭，将有更多朝鲜的船舶被扣留。”对于这种评价的根据，他表示：“这是从去年9月开始5个月里进行的对朝制裁相关年度报告中，仔细调查和研讨的结果。” 过去5年间，格里菲斯是联合国对朝制裁委员会专家小组的负责人，作为制裁专家一直带领小组活动。他在4月份结束任期离开联合国，上个月底首次接受了本报作为国内媒体的采访。 继长篇电子邮件之后，在以追加的面谈方式进行的第二次采访中，格里菲斯评价称：“朝鲜是有意回避制裁的国家”，“为此，它拥有（国家层面的）体系和全球性组织，这是非常独特的事例。”以在非洲、亚洲、欧洲|中东、南美设立的45个公馆为据点，事实上是在试图避开全世界范围的制裁网赚取外汇。他解释说：“派往各地区公馆的朝鲜相关人士滥用（规定外交官豁免特权的）《维也纳公约》，用外交官护照逃避调查”，“朝鲜情报机关要员、相当数量的贸易商、军火商、银行家等都参与其内。” 他还特别指出：“朝鲜领导人把回避制裁作为绝对的优先选项，（自2006年成立对朝鲜制裁委员会）13年来一直如此，在这一方面，很难找到先例。” 对朝制裁委员会专家小组2月发表的年度报告中，不仅公开了“智诚”号等朝鲜船舶的非法煤炭运输，还公开了朝鲜船只在海上进行非法油品转运的鲜活场面，因此倍受关注。报告中还刊登了连接船和船的软管和人在甲板上的动作等照片。对此，格里菲斯介绍说：“我们通过联合国各会员国的协助所获得的调查信息为基础，对每一个句子、每一个单词都进行了验证。” 就去年韩国船舶和企业因参与非法转运朝鲜煤炭而接受调查的事件，他强调这是私人“企业”们的回避事例。他说：“不论什么国籍，哪里都有想通过回避制裁来获取利益的商人。”他还提到，参与朝鲜非法转运的不仅有韩国，还有至少8个联合国会员国。他还称：“朝鲜回避制裁跨越了国境”，称这是“无国界（sans-frontier）制裁”。 对于朝鲜在2月河内朝美首脑会谈上要求解除的制裁，他断言：“2017年通过的一系列制裁是阻止朝鲜外汇收入的最核心内容。”煤炭、钢铁、矿物、海产品等被切断出口的商品是朝鲜的重要外汇收入来源，再加上要避开利用人工卫星和海上追踪技术的监视，运出和运输很困难。 格里菲斯就最近朝鲜接连发射导弹表示：“因为是弹道导弹发射，所以违反了制裁决议”，“是否建议（处罚），这取决于小组成员国的决定。”他还不忘指出：“最近的发射是过去朝鲜（挑衅）的不快回音，表明制裁需要更强有力的执行。” 英国国籍的格里菲斯打算在离开联合国后返回原先活动的瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）。他评价称：“虽然也做过非洲或伊朗的制裁相关业务，但在涉及制裁朝鲜的相关业务中要求进行最全面、最集中的调查，从这一点来看，这是非常艰苦的事情。”

한국어