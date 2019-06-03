搜救潜水队负责人：“将全力帮助直到打捞起船只”. June. 03, 2019 07:39. by 董正民 ditto@donga.com. “因为已经超过了能够潜水的限度，所以必须违反安全规定进入。情况很严重。” “哈伯里安”民间潜水队上个月30日为在匈牙利布达佩斯多瑙河主导潜水行动，以搜索沉入河底的船体，潜水队负责人瑟特马里·佐尔特（50岁）1日在接受《东亚日报》记者的电话采访时描述了紧急的情况，并表示：“根本不允许潜水。” ○潜水队负责人瑟特马里：“将提供帮助到底” “赫布列亚尼”号游轮上个月29日晚在布达佩斯默尔吉特桥下沉没后，瑟特马里收到了政府要求“帮忙”的委托。包括20年的军队潜水经历在内，有着30年潜水经历的民间潜水队负责人瑟特马里经过深思熟虑后，表明了参与意向。 他说：“当时下着倾盆大雨，水流湍急，潜水困难，这是洞若观火的事情”，“政府联系了多个民间潜水队，但决定参加演习的只有我们。”瑟特马里领导的哈伯里安潜水队是在布达佩斯沿多瑙河180公里以下的伯耶地区开展活动的救援队。他介绍说：“我们队全部由30名各自有工作的志愿者组成，其中6人正在布达佩斯参与潜水作业。” 30日上午早些时候，匈牙利反恐中心（TEK）潜水队和哈伯里安队试图在默尔吉特桥下潜水，但形势非常严峻。瑟特马里说：“水像洪水一样涨起来，水流速度过快，按规定不可能潜水”，“我曾两次尝试潜水，但一开始都没能顺利进入。”据他介绍，当时由于水流太猛，标注进水的地方一直被水流冲走，需要重新确定潜水点，需要反复进行作业。 在反恐中心队员的陪同下，哈伯里安队决定由最年轻的科伯奇·格博尔潜水。他目前担任拳击教练。据匈牙利公共电视台MTI报道，潜水队沿着两三米长的梯子下到水下，但水浑浊，水流湍急，什么也看不见。准备撤离时，氧气瓶的绳子被梯子卡住了。最终，投入救援小组，将氧气瓶的绳索割断后，潜水员才得以脱离。由于这种艰难的处境，MTI报道称，“从地狱中逃了生”。瑟特马里说：“科伯奇从水里出来后，由于不能正常呼吸，只能使用氧气呼吸器，连声音都发不出来，”“不过，现在他的身体没有受到影响，一直在休息。” 目前在伯耶的瑟特马里计划，预计在水流减缓的3日上午再次返回布达佩斯参加潜水作业。他说：“我们还将新投入其他地方的有用装备，韩国潜水队也来了，我们计划使用韩国潜水技术”，“直到打捞船只结束为止，我们会一直提供帮助。” 当记者问及为何要为救助外国人而进行危险的志愿服务时，他说：“其实我和韩国完全没有缘分。但是，与国家没有关系，所有的人都是珍贵的，需要救援。作为人，我想救人。” ○救起两人的埃默克船长询问“是否健康” 29日事故发生当天，女船长埃默克·罗夫救助两名韩国女性的故事也引起了匈牙利媒体的热议。事故发生时，船长埃默克正在附近驾驶载着其他韩国人的游船，她向河里扔了救命圈，救起了两名中年女性。她6年前高中毕业，今年1月成为船长新人。 5月31日，在事故现场附近，记者好不容易见到了艾默克船长，她婉拒了记者的采访，“越说越觉得心痛，不想再说了。”她反过来问起了获救者的状况：“获救的人现在好吗？” 记者见到了事故发生当天在艾默克船长旁边驾驶着另一艘游船的诺伯特·墨泽尔船长，从他那里听取了详细的经过。他说，“艾默克船长在通过广播得知事故消息后，立即命令两名男船员赶快出去救援，然后按下紧急按钮停下船，她自己也出去了”，“她的船离现场最近，所以救起了两人。”他说：“艾默克船长救了两名中年女性，她还说在援救时语言不通，遇到了困难”，“说是得到了船上韩国人的帮助。”据悉，埃默克船长为了救助更多的人，试图将船靠近现场，但考虑到一不小心就会导致落水的人被卷入船底的危险而放弃了，为此感到非常惋惜。 诺伯特船长说：“在一艘名叫胡勒姆的船上，也有3名船员加入救援，他们想从河里救起一名乘客，但由于船太高，很难拉上来，只好在船上抓着他（她），直到其他救援人员赶到救了起来”，“真遗憾，只救起了7个人。” 艾默克船长1日晚在脸书上上传了在能看到默尔吉特大桥的地方放置的蜡烛照片，表达了悼念。

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