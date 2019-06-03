延长退休年龄的序幕拉开，洪楠基：正进行集中讨论. June. 03, 2019 07:41. by 崔惠? herstory@donga.com. 全面实行60周岁退休制度2年零5个月后，政府正式讨论延长退休年龄。但是，如果立即将延长退休年龄法制化，可能会产生副作用，因此决定讨论以提供奖励的方式延长高龄劳动者雇佣的方案。 经济副总理兼企划财政部部长洪楠基2日出席KBS节目时表示：“泛政府人口结构改善应对特别工作小组(TF)正在集中讨论延长退休年龄问题，讨论结束后将提出政府立场。” 他还提到，延长退休年龄对青年失业的影响较小。洪副总理表示：“考虑到今后10年间每年从劳动市场流失的婴儿潮一代有80万人，10多岁人群每年进入劳动市场的速度为年均40万人，这种担忧将得到缓解。正在探讨不影响青年层的方案。”政府计划在本月末发表的人口结构改善TF第一次讨论结果中包括延长高龄者雇佣的方案。企划财政部有关负责人表示：“将制定相关方案，鼓励(包括国营企业等公共部门)企业自发增加高龄者雇佣。” 退休年龄应该延长到几岁等具体方案还有待进一步讨论。今年2月，最高法院裁定，体力劳动者的工作年限(能工作的年龄)应从60岁延长至65岁。上个月，首尔、仁川、蔚山等地方自治团体将公交车司机的退休年龄延长到了63周岁。 另一方面，洪副总理当天表示：“明年最低工资的上调幅度应该最小化。虽然由于最低工资的提高，产生了低工资劳动者比重变小等效果，但是也存在临时工等敏感行业工作岗位减少等影响。”

한국어