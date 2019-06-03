“21世纪的披头士”震撼披头士的国家英国. June. 03, 2019 07:41. by 林熙允记者 imi@donga.com. “小时候和哥哥一起看了名为《Live Aid(拯救生命)》的大型摇滚乐演唱会的视频。今天演出前我没有睡好觉。”(SUGA闵玧其) 防弹少年团1日(当地时间)在英国伦敦温布利体育场圆满地结束了首场演出。这里是2012年伦敦奥运会足球决赛的舞台，也是英超联赛“托特纳姆热刺”的主场，但这次没有助威，而是响起了韩语歌曲。挤满体育场的6万名ARMY(防弹少年团的粉丝)在约两个半小时的公演中一直高声齐唱韩语歌词。 成员们在当天演出前举行的记者会上掩饰不住内心的激动。SUGA说：“这里是以前只能在电视上看到的演出场，也是热刺队踢比赛的地方，(从彩排开始)非常神奇。” 防弹少年团最近受到外媒的热捧，还比喻成“21世纪的披头士乐队(又称甲壳虫乐队)”。在美国哥伦比亚广播公司(CBS)的《The Late Show with Stephen Colbert》(科尔伯特深夜秀)中，他们重演了1964年披头士乐队当时演出的情景。这样的防弹少年团这次站在了披头士的国家，英国的历史性体育场舞台上。 RM(队长金南俊)表示，“能够与那些引发音乐创新，影响所有人的艺术家相提并论，这是一份过分的荣誉。”SUGA说：“我认为应该更加努力，不要成为任何人。虽然‘21世纪的披头士乐队’是负担，但更希望人们将我们定位为‘21世纪的防弹少年团’。”成员们还表示，如果有机会的话想和英国歌手中的酷玩乐队、保罗•麦卡特尼等一起合作。 温布利体育场是1923年开放的历史悠久的体育场。迈克尔•杰克逊、麦当娜、绿洲乐队等大牌流行歌手的演出也倍受瞩目。电影《波西米亚狂想曲》中出现的大型慈善演唱会“Live Ad”的舞台也在这里。由于设施陈旧，2000年闭馆，在原有体育场闲置后重新修建，2007年重新开放。此次公演是韩国歌手首次在这里举行演出。 当天防弹少年团的演出以“NAVER V-LIVE+”的形式向全世界进行了在线直播。V-LIVE方面表示：“尽管是收费转播(3.3万韩元)，但同时在线人数突破了14万人。”截止到2日，两天内共吸引12万名观众观看的此次公演的门票价格平均在10万韩元以上，因此仅线上•线下的门票收入就达到了近200亿韩元。粉丝们从1日上午开始聚集在体育场周边的街道上，或唱防弹少年团的歌曲或跟着跳舞。防弹少年团的相关商品也被抢购一空(就像长上了翅膀似的卖空了)。 防弹少年团计划于本月7、8日在法国巴黎的“法兰西体育场”演出后，于7月在日本进行体育场巡回演出。

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