白宫媒体主管丹·斯卡维诺:从高尔夫球场球童到白宫参谋. June. 01, 2019 10:34. by 李允泰记者 oldsport@donga.com. 与美国总统特朗普的推特有着密不可分关系的人,就是白宫媒体主管丹·斯卡维诺(43岁·照片)。社交媒体局长是特朗普2017年1月就任总统后首次新设的职务。最高权力者的话就是力量。也许因为如此,他超越了单纯管理社交媒体账号这一总统发布信息窗口的作用,成为深度介入美国政府决策的“实权中的实权人物”。 ○从球童到白宫核心参谋 斯卡维诺1976年出生于美国纽约,是意大利移民后裔。1992年,时年16岁的他在高尔夫球场打工当球童时,第一次遇到了特朗普总统。他曾在弗赖茨伯格的纽约州立大学攻读通信专业,在可口可乐等公司工作,从2004年开始担任特朗普国家高尔夫俱乐部的管理者。 2016年大选时,他负责特朗普候选人的社交媒体战略,其成果得到认可,成为新设职位白宫媒体主管。美国政治专门媒体《政客》报道说,特朗普总统甚至向斯卡维诺咨询制裁伊朗、向中东派兵、移民等核心政策,对他非常信任。 去年12月特朗普总统宣布从叙利亚撤军后,来白宫的几名议员向特朗普指出:“国家安全存在严重的空白。”特朗普随即说:“把斯卡维诺担叫进来。”席间,斯卡维诺发挥了他的真正作用。据悉,他展示了社交媒体上对“撤军”的肯定评价,并替总统制服了反对的议员。《政客》评价称:“这是斯卡维诺通过‘推特反应’而不是‘地缘政治战略’来决定国家政策的瞬间。”特朗普也私下表示:“经常询问斯卡维诺的意见。他常识丰富,感觉也不错。” 据悉,以这种绝对信任为基础,他每天往返于总统办公室6次以上。《纽约时报》报道说,其他参谋为了了解总统的心情,经常向斯卡维诺打听。特朗普政府上台至今已有2年零5个月,斯卡维诺仍然是留在白宫为数不多的“初始成员”。年薪也达到17.9万美元(约2.13亿韩元),在约120名白宫职员中处于最高水平。 ○《权力的游戏》推特也是斯卡维诺的作品 只要总统去的地方,他都会随行,用总统账号发推特。有时会如实传达总统的话,有时也会亲手炮制各种文句后请总统“挑选自己喜欢的”。据《政客》报道,引起话题的特朗普的推特中,有相当一部分是斯卡维诺的作品。代表性的例子就是借用不久前结束播放的美国电视剧《权力的游戏》台词的模仿推特。特朗普总统去年11月在制裁伊朗之前在推特上写道:“制裁正在到来(Sanctions are Coming)”;今年4月罗伯特·米勒特检组公开“通俄门(2016年俄罗斯介入美国大选的嫌疑)”调查结果报告后,特朗普又在推特上写道:“没有共谋。没有妨碍司法。游戏结束了(No collusion. No obstruction. Game Over)”。《纽约时报》报道说,除此之外,有关总统日程的大部分推特也出自斯卡维诺之手。 对他的评价截然不同。有些人肯定地说,他通过社交媒体很好地联系到了总统和支持者。相反,也有人批评说,正如“从叙利亚撤军”轶事所体现的那样,他只提供总统喜欢看的信息,遮挡了最高权力者的眼睛和耳朵。 《政客》认为,尽管存在这样的争议,但他很有可能在明年的大选中继续作为特朗普阵营的核心人物活动。无论如何,他与其他参谋不同,不会卷入白宫内部激烈的权力斗争,而且与媒体保持距离,这种隐遁型行为提高了总统的信任度。

