连朝鲜也罹患非洲猪瘟，要为切断疫情和防疫做好万全准备. June. 01, 2019 10:36. . 去年8月以后在中国全境迅速扩散的非洲猪瘟（ASF），最终在朝鲜登陆了。韩国也进入防疫紧急状态。朝鲜在上个月30日向世界动物保健组织报告病例后，昨天通过《劳动新闻》提醒居民注意。 非洲猪瘟是只发生在猪或野猪身上的病毒性传染病，致死率为100%。由于目前还没有疫苗和治疗剂，所以防疫对策只能是进行宰杀处理。20世纪它在非洲和欧洲的部分地区发病，但去年登陆中国后迅速扩散到蒙古、越南、柬埔寨等亚洲地区。感染途径是感染病毒的猪或野猪的移动、被污染的猪肉产品的供应等。 韩国政府认为，如果非洲猪瘟流入朝鲜，很有可能通过野猪等扩散到韩国，因此一直密切关注。政府昨天召开了紧急检查会议，把江华、瓮津、坡州等与朝鲜接壤地区的10个市、郡为特别管理地区，启动防疫工作。这些地区主要道路将设置控制哨所和据点消毒设施，并加强拦截野猪移动的措施。 另一个感染途径——非法携带的畜产品也不能掉以轻心。非洲猪瘟病毒对人没有多大影响，但生存能力极高，能在冷藏肉或冷冻肉中存活数年，加热干燥后也能存活数月。目前，中国产畜产品因无法满足韩国检疫标准，一律不予进口，但个人携入使用被感染材料的加工食品的可能性依然存在。去年，中国游客携带的米肠等被检测出了非洲猪瘟病毒基因的案例多达15起。 共享朝鲜境内具体的发病情况和野猪移动路径，需要朝鲜的帮助。应该通过与朝鲜及国际机构的防疫合作，阻止非洲猪瘟的发展。据专家估计，今后中国饲养的猪约有三分之一（约1.3亿头）将被宰杀。中国是世界第一大猪肉生产国和消费国，想要弥补缺口，包括未来几年国际价格上涨等，对世界肉类市场的影响将非常大。会不会对以五花肉和泡菜汤为代表的韩国百姓的饭桌造成损害，政府在这一方面的对策也不应出现疏忽。

한국어