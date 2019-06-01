“百万美元”出租车执照的背叛. June. 01, 2019 10:36. . 去年11月，在美国纽约皇后区，韩裔出租车司机A某（58岁）自杀身亡。他一向“咖啡人心”宽厚，对于他的去世，同事和周围的人们受到了巨大的冲击。《纽约时报》报道说：“这是纽约近一年来第八名结束生命的出租车司机。” 以韩国移民身份开出租车的A某在2017年成为了“出租车车主”。他以57.8万美元（约合6.88亿韩元）购买了只有1.3万个的纽约出租车执照，似乎实现了“美国梦”。这样的他为什么会做出如此可怕的选择呢？A某的同事在接受《纽约时报》采访时表示：“除了金融问题之外，没有其他原因。” 纽约市和市议会指出，导致出租车司机死亡的罪魁祸首是优步、LIFT等乘车共享公司。这是因为他们迅速蚕食了出租车市场，使司机的收入减少。市议会去年以限制乘车共享服务司机数量的法案予以应对。仅凭这些就能解释一再出现的死亡吗？ 《纽约时报》在上个月19日（当地时间）采访450名纽约出租车业界相关人士后的分析文章中，提出了更根本性的问题。该报指出，纽约出租车执照“泡沫破灭”的原因，是“自2011年优步进军纽约以来，纽约出租车收入下降了10%，但抵押权价格下降了96%。”文章还破解了1937年实施的出租车执照制度的漏洞、出租车行业和中介“掠夺性贷款”的惯例。 据《纽约时报》报道，默多利安的价格从2002年的20万美元上升到2014年的100万美元。纽约市在2004年引入了抵押权拍卖制度，甚至打出了“一辈子一辆车的机会”“优于股票的投资商品”的广告。抵押权以高价拍得越多，纽约市的税收就越多。 贷款变得宽松。过去，只有拥有购买抵押权的金额的40%才能获得剩余抵押权的贷款。出租车行业信用协同组合推出了即使没有1美元也能提供全额贷款并在3年内偿还的商品。出租车行业的经纪人通过贷款中介赚钱。纽约出租车司机90%是移民，他们的梦想是即使没有积蓄也能成为“出租车车主”。 随着泡沫的消失，“美国梦的保证支票”变成了“死亡邀请信”。在优步和LIFT的挤压下，出租车司机的收入缩水，在偿还贷款时遇到了困难。执照价格下跌。金融公司收回贷款，并扣押了房屋和收入。抵押权被移交拍卖。自2016年以来，已有950名出租车司机破产。《纽约时报》指出：“这与2008年金融危机的起因——住房贷款泡沫相似，虽然对抵押权泡沫有过多次警告，但主管部门却视而不见。”《华盛顿邮报》援引耶鲁大学期刊的文章称，“（纽约抵押权）是在强大的利益集团压力下，根据脆弱的政治决策而维持的低效率私人所有权的例子”，“为什么社会要保护这个产业？” 《纽约时报》报道后，纽约州检察机关和纽约市对掠夺性贷款事件展开了真相调查。纽约出租车业界反驳《纽约时报》的报道称，“出租车收入减少了36%，而不是10%”，争议愈演愈烈。 在此之前，对于政府人为的出租车供应和价格管制、出租车行业和金融公司的道德败坏、对掠夺性贷款的监视疏忽等结构性问题，如果政府认真听取意见，努力救助受害者，至少可以阻止极端的选择吧？把所有问题都归咎于新技术和竞争者，只是忽视真相的最简单方法。

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