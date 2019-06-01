致死率高达100%的非洲猪瘟登陆北韩，韩国防疫当局进入紧急状态. June. 01, 2019 10:34. by 宋忠炫 balgun@donga.com. 目前席卷东南亚和中国的非洲猪瘟(ASF)在北韩(朝鲜)登陆的事实被确认后，国内防疫当局进入了紧急状态。政府选定南北边境地区的10个市郡作为特别管理地区，着手进行集中防疫，但据悉非洲猪瘟以活动性高的野猪为媒介会迅速传播，因此有人担忧扩散的可能性不小。 31日，农林畜产食品部就北韩非洲猪瘟发病问题，次官李在旭主持召开了紧急防疫情况检查会议，发表了以北韩边境地区为中心设置控制哨所和据点消毒设施等防止非洲猪瘟扩散的对策。政府选定的10个市郡包括△江华郡 △瓮津郡 △金浦市 △坡州市 △涟川郡 △铁原郡 △华川郡 △杨口郡 △麟蹄郡 △固城郡等。 此前，北韩于上月30日向世界动物卫生组织(OIE)申报，在与中国辽宁省接壤的慈江道雩时郡的一个农场内发现非洲猪瘟疫情，被感染的99头猪中有77头死亡，22头被宰杀。据悉，由于非洲猪瘟没有疫苗和治疗药物，致死率高达100%，但病毒不会传染给人类。

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