对三星电子副会长李在镕的日本出差喜出望外的日本舆论. June. 01, 2019 10:35. by 金志炫 jhk85@donga.com. 日本经济周刊《日经新闻》上月30日报道了三星电子副会长李在镕(照片)最近将就第5代(5G)移动通信相关事宜出差日本的消息，并强调说：“三星曾一度借出屋檐，是夺走了(日本的)里屋的存在，但现在比起过分的警戒，应视其为分工的合作伙伴。”三星最近继半导体和显示器等配件之后，又想通过5G设备和智能手机等增加进军日本市场的机会，而日本也应该通过相互协助来获取实际利益。 《日经新闻》副总编辑尾岛岛雄在题为《刺破新闻》的栏目中分析称：“李副会长现在仍然在等待大法院的审判，但访问日本可以解释为想巩固与日本的关系。”李副会长5月中旬在东京会见了日本第一、二大移动通信公司NTT DoCoMo和KDDI的管理层，决定加强在面向2020年东京夏季奥运会即将开始的日本5G服务方面的合作。 该报道说，“三星此前一直以面板及DRAM等零部件为主向日本出口，最近计划增加5G通信设备以及盖乐世智能手机等成品的销售”。报道还预测称，最近受美中贸易纠纷的影响，在中国华为产品被排除在日本市场之外的情况下，盖乐世智能手机的出货量可能会增加。 电子业界有关负责人表示，三星电子将以东京奥运会为契机，积极攻占日本5G市场，力争“翻盘”。三星电子今年3月在东京原宿开设了世界最大规模的盖乐世智能手机展示馆“盖乐世原宿”。 该报道介绍称，李副会长和三星电子会长李健熙是在日本庆应大学研究生院和早稻田大学学习的“知日派”，并表示“在日益恶化的韩日关系中，三星被日本舆论视为‘韩国代表’，李副会长本人很清楚这一点”。因此，有预测称，三星在日本国内将保持警惕，避免出现负面现象，同时将比以前更加积极地进军日本市场。 报道还建议说，对于三星的“变化”，日本企业没有必要对其过于限制。也就是说，比起对超越日本企业，在主要领域全部登上世界第一宝座的三星电子产生反感，更应该选择实际利益。报道指出：“过去三星没有向东日本大地震时受灾的日本企业提出无理的交货要求，而是从多个方面都对日本进行了照顾。这种动向的背后是出于三星想要攻占日本成品市场的实际目的。”该报道接着表示，“在等待大法院判决的情况下，与其对经历三星生物制剂财务欺诈事件的三星过分警惕，不如提供他们想要的东西，这样(日本也)能获得充分的代价，这才是上策。” 财界相关人士表示：“2013年，日本财界曾出面阻止三星电子和日本电子企业间的技术合作，警惕性十分严重。虽然最近日本国内反韩情绪依然高涨，但至少舆论对日韩企业在经济领域的合作必要性的看法正在改变。”

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