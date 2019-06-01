共同民主党最高委员：“政府将在下周向朝鲜支援5万吨粮食”. June. 01, 2019 10:35. by 姜聲煇 yolo@donga.com. 共同民主党最高委员薛勋（照片）5月31日表示：“政府计划在下周通过国际机构向朝鲜支援5万吨粮食。”这是文在寅政府首次出台具体的对朝粮食援助计划。 薛勋当天在板门店召开的民主党最高委员会议上表示：“（即使支援5万吨，）要解决朝鲜的粮食困难，仍然缺少超过145万吨”，“（粮食援助）不能晚于朝鲜最需要的5月至9月”。他还说：“当然也有很多国民批评朝鲜，但政府不能因此而在提供粮援上犹豫不决。” 韩国政府在上个月7日韩美首脑通话后正式推进对朝粮食援助，但一直以“将收集舆论意见”为由推迟公布具体内容。但是，政府似乎正在考虑通过国际机构优先提供5万吨大米的方案。某国际机构相关人士表示：“虽然当初也有人提出了30万吨大米，但似乎考虑到舆论，减少了援助的数量。” 但是有分析称，由于通过国际机构提供粮食援助，当初通过当局间直接援助来打开对话之门的构想出现了问题。韩国政府一直期待举行南北高级别会谈，讨论粮食援助等问题。 薛勋当天强调：“除了通过国际机构提供援助，考虑到形势的紧迫性，（政府）也必须考虑独立地、立即提供援助的方案。”对此，统一部负责官员表示：“（政府的粮食支援方案）还没有确定，确定后会告知。”

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