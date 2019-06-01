柳贤振以无失分好投取得赛季第八胜，拿下“本月最佳投手奖”近在咫尺. June. 01, 2019 10:35. by 赵应亨记者 yesbro@donga.com. 31日，洛杉矶道奇队与纽约大都会队的比赛在洛杉矶道奇体育场举行，在第8局2人出局后，首发投手柳贤振(32岁)下场后，道奇主场球迷为他热烈起立鼓掌。这是对在1分之差的激烈投手战中完成无失分的先发投手的赞美，也是对度过比任何人都火热的5月，越过“本月最佳投手奖”9分线的柳贤振的祝贺。 当天柳贤振在与纽约大都会队的主场比赛中首发出场，在7又3分之2局内展现无失分的好投，取得了赛季第8胜(1负)。在抓到7个三振的过程中，只让对手取得4个安打、1个四坏球上垒。借助柳贤振的出色投球，道奇队以2比0战胜了大都会队。本场比赛过后柳贤振的平均责任失分从1.65降到1.48，继续位居美国职业棒球大联盟平均责任失分榜榜首。在达到规定局数的顶级联赛投手中，保持1分左右平均责任失分的投手只有柳贤振一人。 距离“本月最佳投手奖”又近了一步。美国职业棒球大联盟每月从国家联盟和美国联盟选拔一名投手，颁发本月最佳投手奖。获奖者将在每月2日(当地时间)公布。1998年7月，朴赞浩(当时效力于洛杉矶道奇队)是唯一一位获得"本月最佳投手奖"的韩国人。柳贤振在5月参加了6场比赛、取得了5场全胜、平均责任失分0.59的成绩。被认为是柳贤振竞争对手的迈克•索罗卡(22•亚特兰大)在5月份一个月里取得了3场全胜、平均责任失分0.79的好成绩，但是多胜和平均责任失分都不如柳贤振。 有分析认为，在当天比赛之前以4胜排在多胜并列第1位的布兰顿•乌德拉夫(26岁•密尔沃基)随着柳贤振拿到5胜，在获奖竞争中落后。 每次柳贤振的胜利比赛都得到6分以上的道奇队击球阵容，当天直到柳贤振下场为止只得到了1分。在势均力敌的投手战中，柳贤振以不同于平时的投球方式带领球队取得了胜利。平时在比赛初期以快速球为主进行胜负对决的柳贤振，当天第一个球投出了时速仅为117公里的慢曲线球。MBC Sports Plus解说员金善宇(音)表示，“看到第一个曲线球后，大都会队1号击球手阿曼德•罗萨里奥(24岁)看着板凳席方向露出了吃惊的表情。柳贤振拿出了意想不到的投球计划，于是大都会队击球阵容的估算出现了问题。” 变速球的威力依旧强大。当天柳贤振的投球数为106个，其中33个(31.1%)是变速球，运用率高于赛季平均(23.8%)。在33个击球中有8个球让对手击球手出现了空挥情况，停留在一般击球上的也有6个。柳贤振表示：“今天投出了很多变速球。那个球种很自信，控球也不错。”道奇队主教练大卫•罗伯茨也表示，“柳贤振的变速球感觉非常好。抓住好球或者在需要的时候引导对方出现空击球。” “敌将”大都会队主教练米奇•卡勒韦表示：“柳贤振今天比赛中的投球像是一堂训练课。他就像左腕投手格雷格•麦德斯(53岁)一样。”麦德斯凭借“电脑般的精准控球”先后4次获得赛扬奖，是一位传奇投手。他在美职棒大联盟以355胜(227负)、平均责任失分3.16的成绩入选2014年棒球名人堂。 MLB全明星投票结果将于6月28日对外公布，柳贤振的入选与否也备受关注。如果柳贤振出战全明星赛，他将成为继朴赞浩(2001年)、金炳贤(2002年)、秋信守(2018年)之后，第4位参加全明星赛的韩国人。 按照预定轮换计划，柳贤振将在5日与亚利桑那响尾蛇队的客场比赛中首发出场。

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