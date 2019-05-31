孙兴慜和萨拉赫谁将成为带领本队赢得UCL冠军的射手？. May. 31, 2019 07:27. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 在“众星之战”欧洲冠军联赛(UCL)决赛中展开的独木桥对决。面对单场定胜负的残酷比赛，抵达决战地西班牙马德里的他露出了微笑。30日，英格兰足球超级联赛(EPL)托特纳姆热刺队在脸书上公开了一段题为《马德里行军》的视频，视频出现了如上孙兴慜(27岁)的样子。“微笑男孩”孙兴慜在离开英国伦敦时和飞机上一直笑得非常灿烂。他在接受英国《卫报》采访时说：“我宁愿享受比赛，而不是对欧冠决赛感到压力。” 下月2日凌晨4时(韩国时间)在马德里举行的与利物浦(英格兰)的欧冠决赛中，孙兴慜将挑战韩国足球新的历史。如果他进球，将成为第一个在欧冠决赛上得分的韩国球员。在孙兴慜之前曾两次参加欧冠决赛(2008~2009赛季和2010~2011赛季)的朴智星(前曼联)没有取得进球。另外，如果目前赛季已攻入20粒进球的孙兴慜能在决赛中攻入2球以上，那么他将刷新由自己保持的韩国人欧洲赛场单赛季最多进球记录(21球)。 利物浦队中有球员希望在本次决赛中恢复名誉。他就是“法老(古代埃及国王)”穆罕默德•萨拉赫(27岁•埃及•照片)。上赛季的欧冠决赛对他来说简直堪称一场噩梦。作为上赛季英超射手王(32球)的他赛前备受人们期待，但是因为肩膀受伤，在上半场第31分钟就被早早替换下场，留下了伤心和不甘的眼泪。缺少主要得分手的利物浦队最终以1比3负于皇家马德里队(西班牙)，遗憾屈居亚军。 萨拉赫说：“我又回到了决赛的舞台上。这次我一定要打满全场，争取进球。”决赛之前萨拉赫本赛季的总进球数为26个。 托特纳姆热刺队将向俱乐部历史上第一座欧冠联赛冠军奖杯发起冲击，而利物浦队则将向包括欧冠前身冠军杯在内的第六个冠军发起冲击。在两队的历史英超交锋记录方面，利物浦以25胜15平14负占据优势。 SBS解说员张智贤(音)表示：“两队的强项都是快速攻防转换。在中场抢断对手的球后展开反击时，我认为胜负将取决于哪支球队的射门能力更高。” 拥有快速跑动的孙兴慜和萨拉赫是两队反击的先锋。英国《每日邮报》2月报道称，“孙兴慜瞬间最高速度达到每小时34.3公里，在托特纳姆热刺队中最快。”以爆发性速度为标志的萨拉赫在记录上比孙兴慜还要快。据体育统计企业Opta透露，萨拉赫的瞬间最高时速为34.9公里。 萨拉赫在疾风般的带球突破后左脚射门得分的倾向非常强。据欧洲足球统计网站“whoscored.com”透露，本赛季萨拉赫在英超比赛中的带球突破次数排在所有球员第6位，比孙兴慜(84次，第24位)多151次。孙兴慜擅长利用速度快速接近对方禁区附近后接队友传球射门。由于射门时机快，射门力量强，即使射门机会不多也能有效得分。据英超事务局透露，孙兴慜的有效射门和得分之间的比率为41.4%，领先萨拉赫(34.4%)。 从欧冠夺冠次数和本赛季英超成绩(利物浦第2位，托特纳姆热刺第4位)等来看，利物浦在客观战斗力上保持领先。但是孙兴慜表示，将毫无畏惧地踏上决赛舞台。30日，他在热刺队上传到Facebook的采访中表示，“我们在8强中战胜了曼城(英超冠军队)，获得了自信。凭借着这种自信，球队才得以生存下来，并站到了这个位置上(决赛)。托特纳姆热刺队是一支实力很强的球队。”

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