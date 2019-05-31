欲拉韩国加入中美对抗的傲慢中国外交. May. 31, 2019 07:27. . 中国外交部28日宣称，韩国驻华大使等张夏成等7个国家的新任大使们在与中国国家主席习近平交谈时，表达了“希望参与中国‘一对一路”的意向。对此，韩国外交部解释称，“这是中国对除张大使以外的其他大使畅谈的内容进行了整体说明”，这是中方单方面的发布。中国在3月份李洛渊国务总理和李克强总理会谈时也曾表示过韩国愿积极参与的意思，但韩国政府对此予以否认。 中国的“一带一路”是通过海外基础设施建设投资等方式连接周边国家的大型项目，其战略是形成从欧亚大陆到非洲海上的巨大经济圈。虽然已经有120多个国家签署了合作文件决定参与，但美国的盟国韩国和日本却没有参与。面对“一带一路”，美国一边推进包围中国的战略“印度太平洋战略”，一边要求韩国参与。特别是随着美国封锁华为等贸易战争的激化，韩国从美中双方受到的压力越来越大。 韩国政府此前只表明了“在我们的新南方、新北方政策和区域内各种构想之间寻找切入点并推进合作”的原则性立场。在安保盟国美国和最大贸易国中国之间的对抗格局中，韩国左右为难，只好重复模糊的外交辞令。虽然李洛渊总理昨天要求外交部研究成立专门负责美中纠纷问题的组织，但是这能否摆脱之前的无应对、无对策局面，还是个疑问。 政府首先要对中国随意歪曲韩国立场并对外宣布的外交失礼行为提出抗议，防止类似事件再次发生。就中国而言，为了与美国抗衡，也想让韩国站在自己一边，但采取的只是对韩国立场视而不见的傲慢态度而已。这种中国式外交只能让人联想起以部署萨德为由肆意妄为的拙劣报复。韩国政府也应该知道，如果一直采取看人眼色行事的消极态度，将无法阻止第二次萨德事态的发生。

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