电影评论家:“与奉俊昊导演合作是件令人心情愉悦的困难”. May. 31, 2019 07:27. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 6月21日(当地时间),电影《寄生虫》在法国戛纳吕米埃尔大剧院内上演,场内笑声不断。电影一开始,住在半地下室的寄泽(宋康昊饰)家的长子寄宇(崔宇植饰)为了蹭Wi-Fi在房内到处走动的场面引发了一阵阵笑声。据说,2000多名观众中没有一人离开。也就是说,外国人也很容易理解电影中包含的韩国式情绪。这是负责英语翻译的电影评论家达尔西·帕奎特(47岁,美国)作出的贡献。 30日,记者在首尔市钟路区的一家咖啡馆见到了他,他用流利的韩语说:“通过优秀的电影,翻译的重要性再次得到聚焦,我感到很满足。”帕奎特1997年作为高丽大学英语讲师来到韩国,自学韩国语并与韩国人结了婚。20多年来,他完成了近100篇作品,但英语翻译仍然“只容易暴露缺点的辛苦工作”。《寄生虫》台词多,仅剧本初稿的翻译就花了10天时间。与奉俊昊导演一起修改最终版本,熬了整整两个晚上。 “Wow, Does Oxford have a major in document forgry?”(牛津大学就没有文件伪造专业吗?) 对于伪造在校证明的女儿寄宇(朴素丹饰)来说,寄泽的话“如果直译的话,就无法传达首尔大学的象征意义”。是抹去韩国的文化,还是选择直译,是一再出现的苦恼。《杀人回忆》(2003年)中杜曼(宋康昊饰)的台词“吃过饭了吗?”也被换成了外国人所熟知的“Do you get up early in the morning too?(你早上也起这么早?)” 对微妙的语调差异的思考也是必需的。寄泽对去参加朴社长(李善均饰)家家教面试的寄宇说的台词“为你感到骄傲”也使用了比“make me proud(让我自豪)”更真挚的“proud of you(以你为荣)”,强调了搞笑性。燕郊(赵汝贞饰)的“本来就‘brilliant’嘛”采用了装腔作势的意大利式英语。朴社长家的保姆文光(李正恩饰)模仿朝鲜播音员的台词也加注了“North Korean news anchor(朝鲜新闻播音员)”的说明,以帮助理解。 剧中的“台湾卡斯特拉(台湾蛋糕店)”“半地下室(semi basement)”等极富韩国特色的单词很难传达其意义。“炸酱面”也只能用“ramdong(拉东:拉面+乌东)”来表达。他说:“每当看到宋康昊特有的有味道的演技和方言时,都感到非常遗憾。这是外国人无法100%理解的部分。” “和奉导合作是件令人心情愉悦的困难。重视台词的节奏感,虽然韩语和语序不同,但有时也会颠倒英语的表述。” 从《普兰达斯的狗》(2000年)的翻译核校起,他翻译了除《玉子》(2017年)以外的所有奉导演的作品。奉俊昊总是要求:“请翻得精短而马上让我有感觉。”在《母亲》(2009年)中,用英语写的时候甚至选择了”道俊”(元斌饰)的名字。在翻译《寄生虫》时,他也提醒大家注意剧中反复出现的“计划”“象征”等词语。 “在翻译过程中,我看了七遍《寄生虫》。2月份就看了电影,嘴巴该多痒啊。现在终于可以和朋友们聊《寄生虫》了。哈哈。”

