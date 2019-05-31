电影评论家：“与奉俊昊导演合作是件令人心情愉悦的困难”. May. 31, 2019 07:27. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 6月21日（当地时间），电影《寄生虫》在法国戛纳吕米埃尔大剧院内上演，场内笑声不断。电影一开始，住在半地下室的寄泽（宋康昊饰）家的长子寄宇（崔宇植饰）为了蹭Wi-Fi在房内到处走动的场面引发了一阵阵笑声。据说，2000多名观众中没有一人离开。也就是说，外国人也很容易理解电影中包含的韩国式情绪。这是负责英语翻译的电影评论家达尔西·帕奎特（47岁，美国）作出的贡献。 30日，记者在首尔市钟路区的一家咖啡馆见到了他，他用流利的韩语说：“通过优秀的电影，翻译的重要性再次得到聚焦，我感到很满足。”帕奎特1997年作为高丽大学英语讲师来到韩国，自学韩国语并与韩国人结了婚。20多年来，他完成了近100篇作品，但英语翻译仍然“只容易暴露缺点的辛苦工作”。《寄生虫》台词多，仅剧本初稿的翻译就花了10天时间。与奉俊昊导演一起修改最终版本，熬了整整两个晚上。 “Wow， Does Oxford have a major in document forgry?”（牛津大学就没有文件伪造专业吗？） 对于伪造在校证明的女儿寄宇（朴素丹饰）来说，寄泽的话“如果直译的话，就无法传达首尔大学的象征意义”。是抹去韩国的文化，还是选择直译，是一再出现的苦恼。《杀人回忆》（2003年）中杜曼（宋康昊饰）的台词“吃过饭了吗？”也被换成了外国人所熟知的“Do you get up early in the morning too?（你早上也起这么早？）” 对微妙的语调差异的思考也是必需的。寄泽对去参加朴社长（李善均饰）家家教面试的寄宇说的台词“为你感到骄傲”也使用了比“make me proud（让我自豪）”更真挚的“proud of you（以你为荣）”，强调了搞笑性。燕郊（赵汝贞饰）的“本来就‘brilliant’嘛”采用了装腔作势的意大利式英语。朴社长家的保姆文光（李正恩饰）模仿朝鲜播音员的台词也加注了“North Korean news anchor（朝鲜新闻播音员）”的说明，以帮助理解。 剧中的“台湾卡斯特拉（台湾蛋糕店）”“半地下室（semi basement）”等极富韩国特色的单词很难传达其意义。“炸酱面”也只能用“ramdong（拉东：拉面+乌东）”来表达。他说：“每当看到宋康昊特有的有味道的演技和方言时，都感到非常遗憾。这是外国人无法100%理解的部分。” “和奉导合作是件令人心情愉悦的困难。重视台词的节奏感，虽然韩语和语序不同，但有时也会颠倒英语的表述。” 从《普兰达斯的狗》（2000年）的翻译核校起，他翻译了除《玉子》（2017年）以外的所有奉导演的作品。奉俊昊总是要求：“请翻得精短而马上让我有感觉。”在《母亲》（2009年）中，用英语写的时候甚至选择了”道俊”（元斌饰）的名字。在翻译《寄生虫》时，他也提醒大家注意剧中反复出现的“计划”“象征”等词语。 “在翻译过程中，我看了七遍《寄生虫》。2月份就看了电影，嘴巴该多痒啊。现在终于可以和朋友们聊《寄生虫》了。哈哈。”

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