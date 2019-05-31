在首尔乘坐KTX去看“江陵端午祭”吧？. May. 31, 2019 07:28. by 李仁模 imlee@donga.com. 端午节即将来临之际，江原道江陵人都在储备大米。用大米酿酒，祈求家庭平安和健康。家家户户都是一样的心思，期待今年全年都能平平安安。今年有5659户家庭储备大米，在9日酿了酒。这是献给大关岭山神的神酒。“酿新酒”是宣示江陵端午祭拉开序幕的重要活动。随着19日大关岭山神祭和国师城隍祭的举行，江陵端午祭的热情进入高潮。 延续了1000年的最具韩国特色的庆典——江陵端午祭将于下个月3日至10日在南大川活动现场和市中心各处举行。江陵端午祭将以全国最大规模的乱场开始，包括国家指定文化遗产活动、民俗游戏、端午体验村等14个领域的72个节目，共展开多达约120场演出。江陵端午祭是联合国教科文组织人类非物质文化遗产，今年的主题是“过去的千年、未来的千年”。它既继承了传统的原型，又承载了时代面向世界的潮流，表达了延续新千年的决心。 今年江陵端午祭扩大到了市中心。在“小剧场团”中，以木偶剧为主线的演出，在月华街每天都有别具特色的街头表演。今年首次登场的“端午欢迎表演”是提供打折活动及赠品、矿泉水及手机充电服务等各种便利的商店。区内约150家商店参与其中，发挥市中心的端午集市作用。 江陵火车站将设置可容纳800辆以上的临时停车场，预计停车难问题将得到缓解。临时停车场在端午节期间是免费使用的。在江陵火车站2号出口前可以乘坐往返端午场的班车。每天上午10点到晚上9点，每隔20分钟一趟。 江陵还推出了针对首都圈市民的江陵端午祭火车旅行商品。下个月7日和8日，从首尔市清凉里站乘坐KTX来到江陵，游览雪景咖啡街和大海扇街、乌竹轩等主要名胜和江陵端午祭。包括午餐、交通费、门票等在内，每人5万至5.5万韩元。 江陵端午祭有很多看点，最好熟悉各种演出和体验日程。其中，讲述爱情故事的哑剧《官奴假面剧》是不可或缺的看点。端午傩戏和江陵方言比赛、企划演出《端午啊端午》、四物打击乐比赛等都是一错过就会后悔的节目。详细日程和活动内容可在江陵端午祭委员会网站上查询。 江陵端午祭委员会委员长金东灿（音）表示：“今年将比以往任何时候都能见到具有多种尝试和变化的江陵端午祭”，“为了能够成为融合传统和现代的充满活力的庆典，我们做好了一切准备。”

한국어